  • 5 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 5 Ottobre 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Scicli, scontro e vetri infranti nella sede di Noi Moderati: non è stato vandalismo ma una rissa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SCICLI, 05 Ottobre 2026 – Non si è trattato di un atto vandalico mirato contro la politica o di un’intimidazione istituzionale, ma dell’epilogo violento di una lite degenerata in rissa. È questa la ricostruzione emersa in merito ai fatti accaduti intorno alla mezzanotte in Via Fiumillo a Scicli, dove la sede del movimento politico Noi Moderati è rimasta danneggiata con la rottura di una vetrata.

Secondo le prime informazioni raccolte, tutto sarebbe iniziato come un’accesa lite verbale tra alcune persone in altro luogo ma si sarebbe, poi, trasferita, nei pressi della sede del partito. La situazione sarebbe rapidamente precipitata trasformandosi in una vera e propria rissa. Nella foga dello scontro, la vetrata della sede di Noi Moderati è andata in frantumi. Elemento che desta particolare preoccupazione è la presunta presenza di un coltello durante i disordini, dettaglio su cui le forze dell’ordine stanno cercando di fare piena luce.

A  ridimensionare l’iniziale allarme è stato Gugliemo Cartia, segretario del movimento politico. Cartia ha confermato senza esitazioni che si è trattato di una rissa, smentendo categoricamente l’ipotesi di un atto vandalico politico o di un attentato alla sede. Uno sgombero di campo, dunque, rispetto a letture allarmistiche che circolavano in un primo momento nelle chat e sui social.

Nonostante sia esclusa la matrice politica, l’episodio di violenza notturna in pieno centro a Scicli riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sul controllo del territorio. Di fronte al clima di tensione e all’uso di armi potenzialmente letali come i coltelli, il Sindaco di Scicli ha annunciato la volontà di chiedere un confronto immediato con il Questore. L’obiettivo è intensificare la presenza delle forze dell’ordine e concordare nuove strategie per prevenire episodi simili, tutelando la tranquillità e la sicurezza della cittadinanza.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube