Scicli, scontro e vetri infranti nella sede di Noi Moderati: non è stato vandalismo ma una rissa

SCICLI, 05 Ottobre 2026 – Non si è trattato di un atto vandalico mirato contro la politica o di un’intimidazione istituzionale, ma dell’epilogo violento di una lite degenerata in rissa. È questa la ricostruzione emersa in merito ai fatti accaduti intorno alla mezzanotte in Via Fiumillo a Scicli, dove la sede del movimento politico Noi Moderati è rimasta danneggiata con la rottura di una vetrata.

Secondo le prime informazioni raccolte, tutto sarebbe iniziato come un’accesa lite verbale tra alcune persone in altro luogo ma si sarebbe, poi, trasferita, nei pressi della sede del partito. La situazione sarebbe rapidamente precipitata trasformandosi in una vera e propria rissa. Nella foga dello scontro, la vetrata della sede di Noi Moderati è andata in frantumi. Elemento che desta particolare preoccupazione è la presunta presenza di un coltello durante i disordini, dettaglio su cui le forze dell’ordine stanno cercando di fare piena luce.

A ridimensionare l’iniziale allarme è stato Gugliemo Cartia, segretario del movimento politico. Cartia ha confermato senza esitazioni che si è trattato di una rissa, smentendo categoricamente l’ipotesi di un atto vandalico politico o di un attentato alla sede. Uno sgombero di campo, dunque, rispetto a letture allarmistiche che circolavano in un primo momento nelle chat e sui social.

Nonostante sia esclusa la matrice politica, l’episodio di violenza notturna in pieno centro a Scicli riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sul controllo del territorio. Di fronte al clima di tensione e all’uso di armi potenzialmente letali come i coltelli, il Sindaco di Scicli ha annunciato la volontà di chiedere un confronto immediato con il Questore. L’obiettivo è intensificare la presenza delle forze dell’ordine e concordare nuove strategie per prevenire episodi simili, tutelando la tranquillità e la sicurezza della cittadinanza.

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