Ispica. Bagnante morsa da pesce balestra viene soccorsa e trasportata presso un presidio sanitario

ISPICA, 03 Ottobre 2026 – È arrivato il pesce balestra a far danni in provincia di Ragusa. Il curioso episodio si è verificato sulla spiaggia della Marza due giorni fa, a Ispica, (ma la notizia è trapelata solo oggi) dove una turista è stata morsa da quello che con ogni probabilità è un pesce balestra. La signora, prontamente medicata dai presenti sul litorale e poi indirizzata verso i presidi sanitari del territorio, ha sperimentato sulla propria pelle l’aggressività territoriale di una specie che sta subendo un’impennata demografica e un’espansione geografica senza precedenti a causa del progressivo innalzamento delle temperature marine.

Il pesce balestra (Balistes capriscus) possiede una dentatura robusta e un becco forte, storicamente evoluti per frantumare i gusci dei molluschi; nei mesi caldi, in coincidenza con la stagione riproduttiva, manifesta un istinto di protezione del nido estremamente spiccato, che lo spinge ad attaccare frontalmente chiunque superi i confini della sua tana, bagnanti compresi. Simili aggressioni difensive non sono purtroppo casi isolati. Negli ultimi mesi sono state registrate segnalazioni sovrapponibili anche lungo altre coste italiane, come quelle del Cilento, a riprova del fatto che la fauna marina sta mutando abitudini a ritmi vertiginosi.

Salva