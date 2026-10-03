  • 3 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 3 Ottobre 2026 -
Cronaca | Ispica | News in primo piano

Ispica. Bagnante morsa da pesce balestra viene soccorsa e trasportata presso un presidio sanitario

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 03 Ottobre 2026 – È arrivato il pesce balestra a far danni in provincia di Ragusa. Il curioso episodio si è verificato sulla spiaggia della Marza due giorni fa, a Ispica, (ma la notizia è trapelata solo oggi) dove una turista è stata morsa da quello che con ogni probabilità è un pesce balestra. La signora, prontamente medicata dai presenti sul litorale e poi indirizzata verso i presidi sanitari del territorio, ha sperimentato sulla propria pelle l’aggressività territoriale di una specie che sta subendo un’impennata demografica e un’espansione geografica senza precedenti a causa del progressivo innalzamento delle temperature marine.
Il pesce balestra (Balistes capriscus) possiede una dentatura robusta e un becco forte, storicamente evoluti per frantumare i gusci dei molluschi; nei mesi caldi, in coincidenza con la stagione riproduttiva, manifesta un istinto di protezione del nido estremamente spiccato, che lo spinge ad attaccare frontalmente chiunque superi i confini della sua tana, bagnanti compresi. Simili aggressioni difensive non sono purtroppo casi isolati. Negli ultimi mesi sono state registrate segnalazioni sovrapponibili anche lungo altre coste italiane, come quelle del Cilento, a riprova del fatto che la fauna marina sta mutando abitudini a ritmi vertiginosi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube