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Modica | Sport

Serie D. Il Modica Calcio “punta” l’Enna

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MODICA, 03 Ottobre 2026 – Altra domenica, altro turno di campionato. Il Modica Calcio si appresta ad affrontare l’Enna, attuale fanalino di coda ancora a secco di vittorie e di reti. Di contro, la squadra di mister Raciti è chiamata a una prestazione convincente per dare continuità alla striscia positiva casalinga e, soprattutto, conquistare tre punti fondamentali per la classifica.
Quella di domenica, inizio alle 15,  sarà, tuttavia, una gara da affrontare con la massima attenzione: «L’Enna ha perso le sue partite solo dopo l’82’; parliamo di una compagine che non intende recitare il ruolo di vittima sacrificale», ci tiene a specificare l’allenatore.
«La nostra squadra è in fase evolutiva, il percorso è solo all’inizio e vedo continui margini di crescita. Cerchiamo maggiore cooperazione tra i reparti, sia in fase difensiva sia in quella realizzativa, e lavoriamo quotidianamente per migliorare questi aspetti».
Sul fronte mercato, al netto delle recenti cessioni, la rosa rimarrà questa, per quanto la società resti vigile. Almeno da qui a dicembre i rossoblù proseguiranno con gli uomini attualmente in organico. Mister Raciti ha, poi, ribadito il suo mantra: «L’obiettivo primario resta la salvezza, passando attraverso la creazione di un gruppo solido su cui costruire e lavorare anche per i prossimi anni».
«Domani mi aspetto un atteggiamento aggressivo e d’impatto, finalizzato esclusivamente all’ottenimento dei tre punti».
L’allenatore avrà l’intera rosa a disposizione, compreso Maiorana, che sarà della partita partendo quantomeno dalla panchina. Il Modica è, dunque, chiamato a una prova di forza, con l’intento di incanalare il match sui binari giusti fin dai primi minuti e regalare una gioia ai propri tifosi.

Marco Baglieri

RADIOCRONACA a partire dalle 14,55 su radiortm e RTMONAIR. Dallo stadio Marco Baglieri, in studio, per gli aggiornamenti, Luca Basile

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