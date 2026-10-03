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Modica | Sport

Donato Borgese del Green Sport Modica nominato Selezionatore Fipav Monti Iblei

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MODICA, 03 Ottobre 2026- Il modicano Donato Borgese è stato nominato Selezionatore Fipav Monti Iblei. Un prestigioso incarico assegnato per la guida del settore femminile territoriale.
Il Green Sport Modica esprime grande soddisfazione e le più sincere congratulazioni per la nomina. Sarà lui, dunque,  a guidare la rappresentativa femminile nella stagione 2026/2027

Il suo curriculum e i suoi successi parlano da soli: si tratta di una scelta di valore assoluto per la pallavolo del nostro territorio. “Siamo certi – dicono dal Green Sport – che la sua esperienza, la sua competenza e la sua dedizione sapranno valorizzare al meglio i talenti del settore femminile, offrendo un contributo fondamentale alla crescita del movimento pallavolistico ibleo. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro per questa nuova e prestigiosa sfida».

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