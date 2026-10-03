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Attualità | Ragusa

Giornata mondiale della vista, l’Uici di Ragusa promuove visite oculistiche gratuite: prenotazioni dal 5 al 7 ottobre

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Ragusa, 03 ottobre 2026 – Anche la sezione territoriale di Ragusa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti aderisce alla Giornata Mondiale della Vista, in programma giovedì 8 ottobre, promossa dalla Fondazione Iapb Italia Ets con il supporto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana.

Per l’occasione, l’Uici di Ragusa organizzerà una conferenza dedicata alla prevenzione delle patologie oculari e offrirà alla cittadinanza la possibilità di effettuare visite oculistiche gratuite, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e della tutela della salute visiva.

Le prenotazioni per accedere alle visite gratuite potranno essere effettuate da lunedì 5 a mercoledì 7 ottobre, dalle ore 15 alle ore 17, contattando o recandosi presso l’ambulatorio oculistico, in via Perlasca, della sezione territoriale dell’Uici di Ragusa.

«La prevenzione rappresenta il primo e più importante strumento per difendere la vista e garantire una migliore qualità della vita alle persone», sottolinea il presidente dell’Uici di Ragusa, Salvatore Albani. «Invitiamo tutti i cittadini a cogliere questa opportunità. Troppo spesso i controlli vengono rinviati o sottovalutati, mentre molte patologie oculari possono essere affrontate efficacemente se individuate in tempo».

Albani evidenzia inoltre come la Giornata Mondiale della Vista rappresenti un’occasione importante per richiamare l’attenzione su un tema che riguarda l’intera popolazione. «L’obiettivo non è soltanto quello di offrire un servizio gratuito, ma anche di diffondere una cultura della prevenzione. Prendersi cura dei propri occhi significa investire sul proprio benessere e sulla propria autonomia. Per questo motivo abbiamo deciso di promuovere la conferenza dell’8 ottobre e di mettere a disposizione della comunità visite gratuite che consentano di effettuare un primo screening della salute visiva».

«Come Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti», conclude Albani, «sentiamo il dovere di promuovere iniziative concrete che mettano al centro la salute degli occhi. Invitiamo quindi tutti coloro che desiderano effettuare un controllo a prenotarsi nei giorni indicati, dal 5 al 7 ottobre, per partecipare alla campagna di prevenzione che realizzeremo in occasione della Giornata Mondiale della Vista».

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