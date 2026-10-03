La Rosa(FI Vittoria): “Via Cavour non è più il salotto della città, le famiglie percepiscono insicurezza”

Vittoria, 03 ottobre 2026 – Duro intervento del segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, che accende i riflettori sulla situazione del centro storico e sul progressivo allontanamento dei giovani dalle aree che per anni hanno rappresentato il cuore della vita sociale cittadina. Secondo La Rosa, il degrado urbano, la scarsa illuminazione e la percezione di insicurezza stanno cambiando le abitudini delle famiglie vittoriesi, sempre più preoccupate quando i propri figli decidono di trascorrere il tempo libero in città. «Ho due figlie e quando penso al loro futuro mi pongo una domanda molto semplice: è normale che, per far uscire i nostri ragazzi in sicurezza, dobbiamo accompagnarli in spazi che non appartengono neppure alla vita pubblica della città? Siamo arrivati a un punto che considero assurdo e preoccupante», afferma il dirigente azzurro.

Per La Rosa, il dato più significativo è rappresentato dal progressivo svuotamento di via Cavour, storica arteria cittadina che per decenni è stata il punto di riferimento per lo shopping, gli incontri e le passeggiate delle famiglie vittoriesi. «Via Cavour è stata il salotto buono della città, l’orgoglio di intere generazioni di vittoriesi. Oggi, invece, viene evitata da molti cittadini. Le famiglie percepiscono un clima di insicurezza legato al buio, al degrado e alla mancanza di controlli. È una situazione che non può essere ignorata e che merita risposte immediate». L’esponente di Forza Italia sottolinea come l’abbandono del centro storico non sia soltanto una questione legata alla sicurezza, ma produca conseguenze dirette anche sul tessuto economico della città.

«Quando un centro storico viene lasciato indietro, a soffrirne sono prima di tutto i commercianti. Le attività fanno sempre più fatica a resistere, alcune chiudono e altre rinunciano a investire. Dietro ogni saracinesca che si abbassa c’è una famiglia che vede compromesse le proprie prospettive. Questo rappresenta una delle sconfitte più gravi per chi amministra una comunità». La Rosa richiama quindi l’attenzione sulla necessità di un piano di rilancio capace di restituire centralità agli spazi urbani e fiducia ai cittadini. «I nostri figli hanno il diritto di vivere Vittoria in totale sicurezza. Allo stesso tempo, noi genitori meritiamo la serenità di vederli uscire senza doverci preoccupare continuamente. Da padre, prima ancora che da uomo politico, non voglio rassegnarmi a questo declino. Credo che la città abbia tutte le carte in regola per tornare a essere un punto di riferimento per i giovani e per le famiglie».

Il segretario cittadino di Forza Italia conclude con un appello rivolto ai vittoriesi. «Vittoria ha bisogno di cambiare aria e di ritrovare l’orgoglio della propria identità. Dobbiamo restituire vita, sicurezza e attrattività al centro storico. La domanda che rivolgo ai cittadini è semplice: siete pronti a riprendervi il futuro della nostra città? Noi siamo pronti a fare la nostra parte per costruire una Vittoria diversa e più vivibile. Ci attiveremo per organizzare degli incontri con le associazioni di categoria e formulare proposte il più possibile utili a rilanciare questa zona della città”

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