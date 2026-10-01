Ragusa celebra il talento e l’impegno delle donne. Torna il Premio “Donne che creano spazio

Ragusa, 01 ottobre 2026 – La Consulta Femminile del Comune di Ragusa presenta la seconda edizione del Premio “Donne che creano spazio” per rendere omaggio a donne che, con il loro impegno, la loro competenza e la loro passione, contribuiscono ogni giorno alla crescita della comunità.

La seconda edizione del Premio si svolgerà martedì 6 ottobre 2026, alle ore 17.00, nella prestigiosa Aula Consiliare del Palazzo di Città, una sede particolarmente significativa perché rappresenta il luogo della partecipazione democratica e conferisce alla cerimonia il valore istituzionale che un riconoscimento di questo genere merita.

Dopo l’apprezzamento riscosso dalla prima edizione, il Premio si consolida come un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle donne che, nei più diversi ambiti della vita civile, culturale, istituzionale, imprenditoriale, sociale e sportiva, contribuiscono con il proprio lavoro e il proprio esempio allo sviluppo della città.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione costruito negli ultimi anni tra la Consulta Femminile e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa, una collaborazione che ha dato vita a numerosi progetti dedicati alla promozione della cultura della parità, della partecipazione e della cittadinanza attiva. Un dialogo costante che, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, continua a tradursi in iniziative capaci di coinvolgere la città e di valorizzare il contributo delle donne alla crescita della comunità.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, l’assessora alle Pari Opportunità Elvira Adamo, l’assessora alla Pubblica Istruzione Catia Pasta e l’assessore allo Sport Simone Digrandi. La loro presenza testimonia il sostegno dell’Amministrazione comunale a un’iniziativa che, nata dalla Consulta Femminile, è divenuta un appuntamento condiviso dedicato alla valorizzazione del contributo delle donne alla vita della città.

Nel corso della manifestazione saranno conferiti riconoscimenti a donne e a una realtà collettiva che si sono distinte per professionalità, creatività, impegno civile, responsabilità sociale e capacità di generare valore per il territorio.

La cerimonia sarà caratterizzata da una conduzione corale: le componenti della Consulta Femminile daranno lettura delle motivazioni che accompagnano ciascun riconoscimento, mentre le rappresentanti e i rappresentanti delle istituzioni comunali prenderanno parte alla consegna delle targhe, a testimonianza del riconoscimento che l’intera città rivolge alle premiate.

Tra le protagoniste della serata figurano professioniste, imprenditrici, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del volontariato, della cultura, dell’arte e della musica, fino alla Passalacqua Ragusa Basket, che sarà premiata quale esempio di eccellenza sportiva, spirito di squadra e capacità di rappresentare con orgoglio il nome di Ragusa a livello nazionale e internazionale.

Con questo premio la Consulta Femminile desidera rendere visibile il patrimonio di competenze, esperienze e responsabilità che tante donne mettono ogni giorno al servizio della nostra comunità. “Donne che creano spazio” non è soltanto un riconoscimento, ma un invito a guardare con maggiore consapevolezza al contributo femminile nella costruzione della vita culturale, sociale, economica e istituzionale della città. Ogni edizione arricchisce la memoria collettiva di Ragusa e offre alle giovani generazioni esempi concreti di impegno, partecipazione e cittadinanza.

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