Vittoria: tentato furto in abitazione, arrestato un quarantenne

VITTORIA, 01 Ottobre 2026 – Un’operazione congiunta condotta dalla Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria e dai militari dell’Arma dei Carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di circa quarant’anni, ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato in concorso.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava la presenza di due persone intente a introdursi all’interno di un’abitazione privata. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno immediatamente cinturato l’area per impedire la fuga dei malviventi, riuscendo a intercettarli poco dopo mentre tentavano di allontanarsi.

Mentre uno dei due complici è riuscito a far perdere le proprie tracce, il quarantenne è stato braccato e bloccato all’interno di un magazzino della zona. Nel corso della successiva perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di due grimaldelli, di un coltello da cucina e di una carta d’identità elettronica priva del microchip che ne attesta la validità, motivo per cui è scattato anche un deferimento in stato di libertà per questo ulteriore capo d’accusa.

Ultimate le formalità di rito presso gli uffici competenti, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.

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