Modica. I Appuntamento, il 3 ottobre, della XXII Stagione culturale del Caffè Letterario Quasimodo

Modica, 01 ottobre 2026 – Al via la XXII Stagione culturale del Caffè Letterario Quasimodo di Modica. Il primo appuntamento si terrà sabato 3 ottobre 2026 alle ore 17.30, nella cornice della Sala della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Corso Umberto a Modica.

L’evento inaugurale sarà dedicato alla presentazione del nuovo album discografico del Maestro Lino Gatto, dal titolo “Alhambra Evocación – Viaggio nella tradizione chitarristica spagnola”. Un lavoro d’ispirazione intensa che esplora le sonorità, le suggestioni e le architetture musicali dell’Iberia classica, conducendo l’ascoltatore nelle atmosfere calde e appassionate della grande scuola di chitarra spagnola.

A dialogare sull’opera con il Maestro Gatto sarà il Prof. Salvo Sequenzia, celebre semiologo, critico letterario e musicale, noto studioso di scienze dei linguaggi, critico d’arte, musicale e letterario con una ricca produzione di saggi e ricerche a cavallo tra antropologia, estetica e semiotica.

“Questo primo CD da solista del M° Gatto . afferma Domenico Pisana Presidente del Caffè Quasimodo, nasce dal desiderio del compositore di raccogliere e condividere un percorso musicale profondamente legato alla Spagna, alla sua cultura e alle sue suggestioni. È un progetto maturato nel tempo, attraverso lo studio, l’ascolto e il confronto, fino a trovare una propria identità e una precisa dimensione espressiva”.

La presentazione sarà arricchita dagli intermezzi musicali eseguiti da una giovane formazione di talentuosi musicisti modicani: Jacopo Pantano, Giulio Guarino, Paolo Guarino Alice Eremita Ruscica, Piero Schembari, Sofia Maltese, Lorenzo Licitra, Lorenzo Mollica, Giulia Drago, Matteo Leggio. Modererà la serata la Prof.ssa Monica Iurato.

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