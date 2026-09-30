Modica, buoni libro in arrivo per oltre 1.300 famiglie: l’annuncio del sindaco

MODICA, 30 Settembre 2026 – Una complessa e annosa vicenda che finalmente si avvia alla conclusione. Il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, ha annunciato che saranno messi in pagamento entro la fine del 2026 i buoni libro relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Il via libera definitivo è arrivato nella giornata di ieri, quando l’OSL (Organo Straordinario di Liquidazione) – l’organismo chiamato a gestire la delicata fase di dissesto finanziario dell’ente comunale – ha formalmente autorizzato l’erogazione delle somme attraverso la delibera numero 44 del 29 settembre 2026.

Il provvedimento giunge al termine di una serie di approfondimenti disposti dalle autorità competenti e dalla commissione straordinaria. Al centro della verifica vi era la gestione dei fondi vincolati: a conclusione delle analisi tecniche, una parte delle somme originariamente erogate dalla Regione con specifica destinazione è stata restituita, sbloccando così l’iter e consentendo all’OSL di rilasciare il nullaosta che mette la parola fine a una procedura particolarmente travagliata.

L’intervento permetterà a più di 1.300 famiglie modicane di recuperare finalmente le somme loro spettanti per il materiale scolastico degli anni passati.

Tuttavia, data la mole di pratiche da evadere, l’amministrazione comunale precisa che occorrerà del tempo tecnico: «Per consentire ai nostri uffici la definizione di tutte le procedure legate al pagamento dei buoni libro dei tre anni scolastici, visto che si tratta di ben 1.300 famiglie che ne beneficeranno, sono necessari tempi congrui per espletare le pratiche e procedere poi al pagamento. Una volta completato l’iter, sarà nostra cura comunicare i tempi di pagamento che permetteranno ad oltre mille famiglie della nostra città di recuperare tutte le somme loro dovute».

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