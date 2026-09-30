Calcio. Il Santa Croce cala il poker ed elimina il Frigintini dalla Coppa Italia

Frigintini 1

Santa Croce 4

Marcatori: pt 9′ Tomaino, 31′ Camuti, 43′ Russello, 45′ Zarrella, st 7′ Cicero

Frigintini: Trovato, Mallia, Macauda (18′ st Spadaro), Concolino, Arrabito (36′ st Vitale), Cicero, Lo Magno, Cavallo (1′ st Gazzè), Assenza (1′ st Amato), Noukri, Ragusa (10′ st Drago). A Disp: Vicari, Sortino, Roccasalva, Giurdanella. All. Ciccio Di Rosa

Santa Croce: La Licata, Busacca, Russello (26′ st Spatola), Alma, Golisano, Sferrazza, Zarrella, Tinnirello (1′ st Occhipinti),Camuti (29′ st Wally),Tomaino (15′ st Javadov), Basile (5′ st Garufi). A Disp: Barbera, Kodra, Drame, Sako. All. Fabio Campanaro.

Arbitro: Alessandro Silvio Danesi di Caltanissetta

Assistenti: Mattia Casotto di Ragusa e Carlo Lo Porto di Caltanissetta.

Note: 28′ st espulso Golisano per fallo da ultimo uomo su Lo Magno.

Modica, 30 settembre 2026 – Il Santa Croce vince il return match del primo turno di Coppa Italia Promozione con il Frigintini, giocato oggi pomeriggio al “Pietro Scollo” e stacca il pass per i sedicesimi di finale della competizione.

Il “Cigno” forte del 2 – 1 della gara di andata, ha archiviato la pratica già nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco le due squadre hanno fatto le prove generali in vista dei prossimi impegni di campionato.

I rossoblu di Ciccio Di Rosa, schierati in campo con ben 8 under non hanno saputo sfruttare due palle gol quando erano sotto di una rete, hanno perso un po’ le misure e il Santa Croce di Campanaro, squadra ben messa in campo e completa in ogni reparto, dall’alto della sua esperienza ha sfruttato tutte le occasioni propizie per mettere in “ghiacciaia” la qualificazione al turno successivo.

Il “Cigno” sblocca subito il risultato. Al 9′, infatti, gli ospiti passano in vantaggio con un gol di Tomaino che dalla distanza lascia partire un rasoterra che sorprende sul palo sinistro Trovato che non riesce a evitare la rete, nonostante il tuffo.

Il Frigintini accusa il colpo e il Santa Croce prova ad approfittarne. Al 19′ Zarrella entra in area dal lato corto di destra e prova a sorprendere Trovato con un tiro da posizione decentrata, ma la sua conclusione si stampa sul primo palo.

Al 26′ è il Frigintini ad andare vicinissimo al pareggio, ma il diagonale da buona posizione di Assenza finisce a fin di palo sul fondo.

I rossoblu della Contea ci provano 3′. Assenza ruba palla a Sferrazza e serve Lo Magno che entra in area e calcia verso la porta, ma il suo rasoterra risulta flebile e l’ex La Licata para in sicurezza in tuffo.

Gol sbagliato, gol subito. La legge non scritta del calcio colpisce ancora. Al 31′, infatti, il Santa Croce raddoppia. Bella azione in velocità dei biancoazzurri sulla destra con cross dal fondo per l’accorrente Camuti che da pochi passi deve solo spingere la palla in rete.

Al 43′ arriva la terza rete ospite. Sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, Russello svetta di testa e dall’area di porta insacca.

Al 45′ arriva anche la quarta rete biancoazzurra con Zarrella che riceve palla davanti alla porta modicana e da pochi passa mette in rete.

Si va così al riposo con il Santa Croce avanti nettamente e con la qualificazione al turno successivo in tasca.

Al rientro in campo Campanaro lascia negli spogliatoi Tinnirello e manda in campo Occhipinti, mentre Ciccio Di Rosa sostituisce Assenza con Amato e Cavallo con Gazzè.

Il primo pericolo della seconda frazione di gioco è per la porta rossoblu al 2′ di gioco, quando Tomaino su calcio di punizione impegna Trovato che in tuffo manda in angolo.

Al 7′ il Frigintini accorcia le distanze. Sugli sviluppi di un corner dalla destra, la palla arriva sul secondo palo a Cicero che ha il tempo e lo spazio per coordinarsi e a battere La Licata con un tiro al volo a incrociare che s’insacca all’angolo alla destra dell’estremo difensore camerinense.

Al 30′ bella combinazione Noukri – Drago con tiro dell’attaccante rossoblu che si perde alto sulla traversa.

Al 40′ Noukri si mette in proprio e con un piattone dalla lunetta prova a sorprendere La Licata che è ben piazzato e blocca in presa alta.

60” ci prova dal limite Concolino con palla che “scheggia” la trasversale e finisce sul fondo.

Poi il triplice fischio del signor Danesi che dichiara chiuso il derby permette al Santa Croce di staccare il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Frigintini accetta serenamente il responso del campo e da domani si concentrerà per la difficile trasferta di campionato che domenica vedrà la “Banda” di scena sul difficile campo della Sommatinese.

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