Crescere senza perdere Modica: la riflessione di Innocenzo Pluchino sul futuro del cioccolato

MODICA, 30 Settembre 2026 – Il dibattito sul futuro del Cioccolato di Modica e sul destino dell’ormai celebre manifestazione ChocoModica si arricchisce di un intervento profondo e critico. A rompere gli indugi è Innocenzo Pluchino, noto imprenditore del settore, che ha deciso di condividere pubblicamente una riflessione nata dal confronto con amici e operatori storici del comparto. Un’analisi che va ben oltre la semplice polemica sulle date della kermesse, toccando nodi strutturali cruciali: dai numeri del Consorzio alla programmazione turistica, fino alla proposta concreta di un grande progetto esperienziale aperto 365 giorni l’anno.

Il punto di partenza della riflessione di Pluchino riguarda i dati recentemente diffusi dal Consorzio di Tutela, incentrati su tracciabilità, lotta alla contraffazione e crescita della produzione. Pur riconoscendone l’importanza, l’imprenditore si interroga sulla trasparenza e sulla completezza di tali dati, chiedendosi se vengano coinvolti e tracciati in modo equo tutti gli attori della filiera, compresi i non consorziati e gli artigiani indipendenti. Il timore espresso è che crescere in quantità possa significare smarrire l’identità, l’artigianalità e la distribuzione equa del valore economico sul territorio, penalizzando chi ha materialmente costruito la storia del cioccolato modicano.

A poche settimane dall’appuntamento autunnale, il settore si trova inoltre a fare i conti con l’ennesima incertezza sulla conferma dell’evento, la cui titolarità è esclusiva del Consorzio. Pluchino sottolinea come la questione non riguardi soltanto il calendario, ricordando il forfait dello scorso anno e le successive rimodulazioni, ma rappresenti un problema di rispetto per l’indotto. Alberghi, ristoranti, fornitori e operatori turistici necessitano infatti di programmazione certa e di una visione strategica lungimirante per promuovere Modica in modo professionale.

La vera svolta, secondo l’imprenditore, risiede nel chiedersi che cosa si voglia fare del cioccolato a Modica nei prossimi dieci anni, evitando di concentrare tutte le aspettative in pochi giorni di festa. Il riferimento va al dialogo avviato nel 2025 con Eugenio Guarducci, patron di Eurochocolate e ideatore della Città del Cioccolato di Perugia, occasione in cui era stato abbozzato un progetto di gemellaggio a costo zero per il Comune, con l’opzione di destinare il Palazzo della Cultura a nuovo polo museale. Attualmente, Modica dispone già di un Museo del Cioccolato gestito dal Consorzio, ma le recensioni pubbliche e le critiche sull’allestimento evidenziano la necessità di un cambio di passo per renderlo un polo contemporaneo ed esperienziale, capace di raccontare il presente e il futuro coinvolgendo artigiani, imprese, giovani e turismo nel centro storico. Da qui l’interrogativo rivolto alla politica locale e alle associazioni di categoria sui motivi dell’interruzione di questo dialogo.

La riflessione di Pluchino si chiude con un invito al confronto aperto, scevro da polemiche sterili ma fermo sui valori fondamentali, per comprendere quale visione strategica e quale biglietto da visita si vogliano offrire ai visitatori che amano la città e il suo oro nero, ricordando che il Cioccolato di Modica può crescere, ma mentre cresce non dovrebbe perdere Modica.

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