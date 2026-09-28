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Attualità | santa croce camerina

Santa Rosalia, Santa Croce Camerina si prepara ai festeggiamenti: intercettati 9 mila euro di finanziamenti

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Santa Croce Camerina, 28 settembre 2026 – La comunità camarinense si prepara a vivere i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, appuntamento che unisce fede, tradizione e partecipazione popolare e che rappresenta un momento importante per la città. In vista delle celebrazioni, l’Amministrazione comunale ha lavorato anche sul fronte del reperimento delle risorse, riuscendo a ottenere 9 mila euro complessivi di finanziamenti destinati a sostenere le iniziative e la programmazione della manifestazione.
Nel dettaglio, 7 mila euro sono stati assegnati dall’Assessorato regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, mentre altri 2 mila euro sono arrivati dalla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana. Risorse che permettono di sostenere economicamente l’organizzazione dei festeggiamenti e che rappresentano, per l’Amministrazione, il risultato di un lavoro orientato a intercettare finanziamenti e opportunità esterne, con l’obiettivo di non gravare esclusivamente sulle casse comunali.
“La festa di Santa Rosalia è un appuntamento che appartiene profondamente alla nostra comunità – dichiara il Sindaco Peppe Dimartino. Dietro una manifestazione ci sono però anche programmazione, organizzazione e risorse da reperire. Per questo abbiamo lavorato per intercettare finanziamenti regionali che ci consentono di sostenere le iniziative con maggiore equilibrio. Santa Rosalia è soprattutto una festa della nostra gente. Vogliamo che questi momenti continuino a essere vissuti con partecipazione, semplicità e senso di comunità”.
Per l’Amministrazione, sostenere appuntamenti come quello di Santa Rosalia significa anche preservare un patrimonio di tradizioni e relazioni che fa parte della storia di Santa Croce Camerina.

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