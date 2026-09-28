Turismo esperienziale, il Comune di Ragusa rinnova la collaborazione con Regiondo

Ragusa, 28 settembre 2026 – Al via la manifestazione di interesse per gli operatori turistici e culturali. Novità 2026: apertura anche alle esperienze realizzate in provincia di Ragusa

Il Comune di Ragusa, attraverso il Settore XII – Cultura, Turismo e Politiche per la valorizzazione del patrimonio, rinnova anche per l’annualità 2026-2027 la collaborazione con Regiondo, piattaforma digitale specializzata nella gestione, prenotazione e commercializzazione online di esperienze e attività turistiche.

L’iniziativa è rivolta agli operatori che propongono esperienze turistico-culturali strutturate, ripetibili e prenotabili online, con l’obiettivo di ampliare e rendere sempre più facilmente accessibile l’offerta esperienziale del territorio attraverso gli strumenti digitali e i canali di promozione istituzionale del Comune, a partire dal portale turistico Ragusa Welcome.

La collaborazione prevede per gli operatori aderenti condizioni economiche agevolate del 50% rispetto al costo ordinario della piattaforma: per l’annualità prevista dalla convenzione, il costo indicativo passa infatti da 600 a 300 euro. Il rapporto contrattuale per l’utilizzo della piattaforma sarà instaurato direttamente tra l’operatore e Regiondo.

La novità di quest’anno: si amplia il territorio

Per il 2026-2027 il Comune di Ragusa ha scelto di ampliare la platea degli operatori coinvolgibili. Dopo aver dato priorità alle realtà con sede o attività nel territorio comunale, l’iniziativa si apre infatti anche agli operatori che operano nel resto della provincia di Ragusa, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Una scelta che nasce dalla volontà di costruire una proposta turistica sempre più articolata e capace di mettere in rete esperienze differenti: cantine e degustazioni organizzate, visite esperienziali, tour e itinerari, attività legate all’enogastronomia, laboratori, artigianato e tradizioni locali, esperienze naturalistiche e culturali, oltre alle altre attività coerenti con le finalità dell’iniziativa.

Non si tratta quindi di una semplice vetrina commerciale, ma di un’opportunità per inserire esperienze strutturate all’interno di un sistema di promozione turistica che comprende anche i canali istituzionali del Comune e la sezione esperienze di Ragusa Welcome.

Un incontro dedicato agli operatori

Per presentare l’iniziativa, illustrarne le modalità e fornire tutte le informazioni necessarie a chi è interessato a partecipare, il Comune di Ragusa organizza un incontro dedicato agli operatori: Giovedì 1 ottobre 2026, alle ore 17.00, Sala della Zona Artigianale – sede dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere più nel dettaglio il funzionamento della collaborazione con Regiondo, le condizioni previste e le modalità di inserimento e commercializzazione delle esperienze.

Chi può aderire

Possono manifestare il proprio interesse gli operatori economici e professionali in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, che organizzano o gestiscono esperienze turistico-culturali ripetibili e commercializzabili.

Tra le attività ammesse rientrano, a titolo esemplificativo, visite guidate e tour culturali, escursioni, itinerari tematici, laboratori, esperienze artigianali, cooking class, degustazioni organizzate come esperienza turistico-culturale ed esperienze legate all’enogastronomia, alla natura e alla conoscenza del territorio. Sono escluse le attività di mera somministrazione di alimenti e bevande che non configurino una specifica esperienza strutturata e prenotabile.

Tra i requisiti richiesti figurano la titolarità di partita IVA, un sito web attivo e aggiornato, un sistema di pagamento elettronico e la disponibilità a garantire l’esperienza almeno una volta alla settimana per un periodo continuativo di almeno cinque mesi.

Sono disponibili 30 adesioni. È prevista una priorità per gli operatori ragusani già aderenti alla precedente annualità e, successivamente, per gli altri operatori con sede o attività nel Comune di Ragusa; i posti disponibili saranno quindi destinati agli operatori con sede o attività nel territorio della provincia di Ragusa.

Gli operatori interessati sono invitati a consultare l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e la relativa documentazione e, qualora in possesso dei requisiti, a presentare la propria candidatura (https://comune.ragusa.it/it/news/2044555#allegati).

Le istanze dovranno essere trasmesse entro le ore 12.00 del 12 ottobre 2026 all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.ragusa.it. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Turismo del Comune di Ragusa al numero 0932 676453, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, oppure scrivere a m.antoci@comune.ragusa.it.

Il Comune di Ragusa invita pertanto tutti gli operatori interessati a leggere l’avviso e a valutare l’opportunità di aderire all’iniziativa, partecipando anche all’incontro del 1° ottobre.

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