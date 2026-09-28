Prima di Campionato, Santa Croce Soccer supera il Sant’Anna Enna 3-1

Santa Croce Camerina, 28 settembre 2026 – Buona la prima anche in Campionato. Il Santa Croce Soccer inaugura il campionato di Promozione con una vittoria di carattere, superando 3-1 il Sant’Anna Enna sul terreno di gioco del ‘Kennedy’. Un esordio che regala i primi tre punti alla formazione biancazzurra e, soprattutto, conferma la solidità di un gruppo capace di reagire alle difficoltà e cambiare volto alla partita.

L’avvio non è dei più semplici per la squadra di casa, che si trova subito costretta a rincorrere. Il Sant’Anna Enna riesce infatti a sbloccare il risultato, ma la risposta del Santa Croce è praticamente immediata.

Passa appena un minuto e Basile firma il gol del pareggio, rimettendo la gara sui binari dell’equilibrio e restituendo fiducia ai compagni e al pubblico del Kennedy.

Il gol dà nuova energia al ‘Cigno’, che prende progressivamente campo e prova a imporre il proprio ritmo, trovando di fronte una formazione ospite tutt’altro che arrendevole.

Il Sant’Anna dimostra di avere qualità e personalità, confermando di poter recitare un ruolo importante nel campionato nonostante il salto di categoria. Il Santa Croce, però, cresce con il passare dei minuti e nella ripresa trova gli spazi e le soluzioni giuste per indirizzare definitivamente la partita.

A firmare il sorpasso è Yahya, che porta avanti i biancazzurri, prima del sigillo finale di Tomaino, che mette a segno la rete del definitivo 3-1 e fa calare il sipario sulla prima giornata di campionato.

A rendere ancora più speciale l’esordio è stata la risposta della tifoseria. Gli spalti del Kennedy si sono riempiti, accompagnando il ‘Cigno’ dal primo all’ultimo minuto. Un sostegno continuo, fatto di entusiasmo, incitamento e partecipazione, che ha rappresentato un autentico valore aggiunto per la squadra. La vittoria è anche del pubblico, che ha scelto di stare al fianco dei biancazzurri proprio nel giorno del debutto.

Mercoledì 30 settembre si torna nuovamente in campo per la gara di ritorno di Coppa Italia, contro il Frigintini. C’è da difendere il 2-1 dell’andata

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