Ragusa. Riapertura Vallata Santa Domenica, Firrincieli(M5s): “Risultato straordinario grazie ai Fondi PNRR, ora serve visione per il futuro”

Ragusa, 28 settembre 2026 – «Esprimo profonda soddisfazione per la riapertura della vallata Santa Domenica, un luogo simbolo della nostra città che oggi viene restituito alla piena fruizione della comunità ragusana dopo un importante intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana».

A dichiararlo è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Sergio Firrincieli, commentando l’apertura al pubblico dell’area riqualificata.

«Vedere quest’area finalmente restituita ai cittadini è motivo di grande orgoglio, soprattutto perché questo straordinario intervento è stato reso possibile grazie ai 7,15 milioni di euro del Pnrr ottenuti dal governo guidato da Giuseppe Conte. Si tratta di risorse che hanno consentito di recuperare e valorizzare uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della nostra città».

Per Firrincieli, la riapertura della vallata rappresenta anche una nuova opportunità per riscoprire il patrimonio storico, naturalistico e architettonico di Ragusa.

«I ragusani, così come i visitatori che arriveranno da ogni parte del mondo, potranno oggi vivere una prospettiva del tutto inedita della città. La vista dei tre ponti osservati dal basso offre uno scenario di grande fascino, ulteriormente valorizzato dall’illuminazione realizzata nell’ambito dell’intervento. Ancora più suggestivo è il passaggio sotto il Ponte Vecchio, che permette di ammirare da vicino un’opera ingegneristica di straordinario valore storico e culturale. Desidero esprimere il mio apprezzamento all’ingegnere Alberto Iacono, direttore dei lavori, e a tutto il personale tecnico e alle maestranze che negli ultimi due anni hanno portato avanti un’attività complessa di bonifica, ripristino e messa in sicurezza, raggiungendo un risultato davvero straordinario».

Secondo il consigliere comunale, tuttavia, la vera sfida comincia adesso.

«Rimane da affrontare il tema più importante: la gestione futura della vallata Santa Domenica. Dobbiamo essere noi ragusani i primi a riappropriarci di questo spazio e a renderlo vivo ogni giorno. Quest’area può diventare un luogo di aggregazione per famiglie e giovani, ma anche un volano per riportare cittadini e visitatori nel centro della città, generando ricadute positive sul tessuto economico e commerciale e favorendo un più ampio processo di rigenerazione urbana».

Firrincieli lancia infine un appello all’amministrazione comunale. «I fondi ottenuti attraverso il Pnrr sono stati impiegati in maniera efficace per realizzare un’opera di grande valore. Adesso è necessario dimostrare di possedere una visione di lungo periodo che vada oltre l’inaugurazione. Un’area così vasta necessita di manutenzione costante, adeguati sistemi di vigilanza e sicurezza e progetti concreti di valorizzazione e fruizione continua. È indispensabile programmare sin da subito il futuro della vallata perché non possiamo permetterci che torni nel degrado dal quale è stata sottratta. La vallata Santa Domenica deve vivere ogni giorno e diventare uno dei principali punti di riferimento della città».

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