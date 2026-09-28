“In viaggio con i Cabrera”. Da ottobre a dicembre il territorio ibleo rilancia il percorso di cooperazione con la Catalogna

Ragusa, 28 settembre 2026 – Il percorso di gemellaggio e cooperazione tra il territorio ibleo e la Catalogna prosegue con un nuovo ciclo di iniziative che, dal 3 ottobre al 7 dicembre, coinvolgerà cinque Comuni della provincia di Ragusa: Comiso, Pozzallo, Modica, Ragusa e Scicli.

“In viaggio con i Cabrera” è il titolo del programma che nasce nel solco della collaborazione avviata nei mesi scorsi e che punta a valorizzare i legami storici tra la Catalogna e l’antica Contea di Modica, attraverso la figura dei Cabrera e le vicende che hanno interessato i territori dell’attuale provincia di Ragusa.

Il progetto, promosso in collaborazione con la Società Ragusana di Storia Patria, mette insieme ricerca storica, divulgazione, valorizzazione del patrimonio culturale e conoscenza del territorio. Un percorso che, partendo dalla comune vicenda legata alla presenza dei Cabrera, intende rafforzare anche le relazioni tra istituzioni, studiosi e realtà culturali siciliane e catalane.

“È un vero piacere essere parte attiva di questo bellissimo progetto di gemellaggio tra la provincia di Ragusa e la Catalogna. Per noi significa riscoprire le nostre origini e andare oltre quella che è la marca più distintiva della nostra provincia, cioè ciò che avvenne dopo il 1693. Il rapporto con gli amici della Catalogna ci consente di tornare indietro e riscoprire il nostro Medioevo, lo sviluppo della Contea di Modica e tutte le città che di quella Contea hanno fatto parte”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari. “Dal 3 ottobre fino al 7 dicembre ben cinque città della nostra provincia, iniziando da Comiso, poi Pozzallo, quindi Modica con due appuntamenti, infine Ragusa e Scicli, celebreranno con momenti di studio, incontri e visite guidate questo patto importante in cui ciascuno di noi crede molto e nel quale, come presidente del Libero Consorzio, sto investendo ogni energia”, aggiunge.

La programmazione attraverserà così diversi luoghi e comunità della provincia, con l’obiettivo di far emergere, attraverso la storia dei Cabrera, i numerosi legami che uniscono il territorio ibleo alla Catalogna. La Società Ragusana di Storia Patria contribuisce al percorso mettendo a disposizione competenze, studiosi e attività di ricerca scientifica dedicate alla comune vicenda dei Cabrera, dalla Catalogna, terra d’origine della famiglia, alla Sicilia e all’antica Contea di Modica.

IL PROGRAMMA

COMISO – 3 ottobre

Il programma prenderà il via a Comiso con la visita al Castello, curata dagli alunni del Liceo Classico, seguita dalla conferenza “Dai Cabrera ai Naselli. La fondazione della città moderna”, con Giuseppe Barone e Paolo Nifosì della Società Ragusana di Storia Patria.

POZZALLO – 10 ottobre

Con il CabreraFest sarà protagonista la Torre Cabrera, con una visita all’esterno e la conferenza “Alla corte dei Cabrera”, con Francesco Barrera, Grazia Dormiente, Daniela Romeo, la Soprintendenza ai Beni culturali e la Società Ragusana di Storia Patria.

MODICA – 21 e 22 novembre

Il Chiostro di Santa Maria del Gesù ospiterà “La Contea dei Cabrera: arti e mestieri della Sicilia aragonese”, iniziativa dedicata alla cultura materiale e alle tradizioni dell’epoca, a cura della Compagnia del Carrubo.

MODICA – 5 dicembre

Al Palazzo dei Mercedari si terrà la conferenza “I luoghi dei Cabrera”, con Giuseppe Barone, seguita dall’iniziativa “I grani antichi: l’oro dei Cabrera” e dalla visita alla Casa del Pane – Museo di arti e tradizioni popolari, con degustazione e attività a cura della Comunità Slow Food di Modica per la tradizione del pane di casa.

RAGUSA – 6 dicembre

Alla Chiesa di Santa Maria delle Scale si parlerà de “Gli Ebrei della Contea”, con padre Giuseppe Antoci della Società Ragusana di Storia Patria. A seguire, un percorso a piedi condurrà a Palazzo Cosentini per l’iniziativa “Viaggio nella cucina mediterranea fra Sicilia e Catalogna”, a cura di Fermento Officina Zero e del Comune di Ragusa.

SCICLI – 7 dicembre

Il percorso si concluderà a Scicli con una visita guidata al Convento della Croce, condotta dal professor Paolo Nifosì della Società Ragusana di Storia Patria, nell’ambito delle iniziative legate alla Festa dell’Immacolata

Salva