Verso le amministrative 2027 a Scicli: il PD punta su Caterina Riccotti per il campo progressista

SCICLI, 28 Settembre 2026 – Si delinea il percorso del Partito Democratico di Scicli in vista delle elezioni amministrative del 2027. Riunitasi domenica scorsa, l’Assemblea cittadina ha fatto il punto sul lavoro avviato negli ultimi mesi dalla Segreteria di Circolo, volto a intessere un dialogo fitto e costante con le forze politiche, i movimenti civici e il tessuto associativo del territorio.

Dal confronto con la cittadinanza attiva è emersa un’esigenza prioritaria: restituire a Scicli una visione politica e amministrativa solida, in grado di affrontare le emergenze sociali, tutelare il patrimonio paesaggistico e rilanciare lo sviluppo economico locale.

È all’interno di questo percorso partecipato che è emerso con forza il nome di Caterina Riccotti. Indicata ripetutamente dalle realtà civiche come figura capace di unire sensibilità differenti, la sua disponibilità rappresenta una candidatura maturata dal basso, frutto del dialogo con il territorio e non di logiche calate dall’alto.

Il Partito Democratico specifica che la proposta di Caterina Riccotti non costituisce un punto d’arrivo definitivo, bensì un tassello fondamentale per la costruzione di una coalizione ampia, libera e plurale.

I prossimi passi del metodo e delle modalità di lavoro saranno definiti collegialmente con tutti i soggetti aderenti al progetto, senza escludere – qualora vi siano le condizioni e una volontà condivisa – il ricorso a primarie di coalizione.

L’obiettivo finale rimane ambizioso ma chiaro: aggregare le migliori energie della città per offrire a Scicli una prospettiva concreta di governo, incentrata sulla cura delle persone, la valorizzazione del territorio e la creazione di nuove opportunità per il futuro.

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