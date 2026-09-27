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Modica, rissa del sabato sera in Piazzetta Grimaldi

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MODICA, 27 Settembre 2026 – La vivace cornice di piazzetta Grimaldi a Modica si è trasformata nel teatro di uno scontro tra giovanissimi, culminato nell’ennesimo intervento delle forze dell’ordine. Ma a fare rumore, ben oltre la rissa in sé, è lo strascico di incuria e mancanza di rispetto lasciato alle spalle: vetri infranti e cocci sparsi ovunque, musica a volume altissimo e un senso generale di abbandono che esaspera chi in quel borgo ci vive ogni giorno.

Il punto non è demonizzare la movida, che rappresenta indubbiamente una risorsa vitale per l’economia e l’attrattività del nostro centro storico. Il vero nodo, irrisolto da troppo tempo, è la totale assenza di un equilibrio sostenibile tra il diritto legittimo al divertimento e il diritto altrettanto fondamentale dei residenti alla quiete, alla sicurezza e al decoro urbano.

Le immagini delle bottiglie rotte e le grida che spezzano la notte modicana non sono più tollerabili. Servono risposte concrete, controlli più stringenti, presidi efficaci e una governance del territorio che non si limiti a rincorrere l’emergenza post-facto. Modica e il suo cuore storico meritano rispetto: la sicurezza e la vivibilità non possono essere sacrificate in nome di una tolleranza che finisce per premiare l’inciviltà.

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