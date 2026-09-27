Misericordia di Modica, sei mesi al servizio della comunità: 65 eventi e tanta solidarietà

Modica, 27 settembre 2026 – Si è tenuta, venerdì pomeriggio, nei locali dell’associazione, l’assemblea della Misericordia di Modica. Ad aprire i lavori è stato il Governatore, dott. Angelo Gugliotta, preceduto dal saluto del Correttore, padre Antonello, che ha voluto sottolineare l’importante ruolo svolto quotidianamente dai volontari. «La vita è un continuo pellegrinaggio e voi siete dei pellegrini sensibili e capaci di accogliere chi soffre – ha detto padre Antonello –Oggi siamo tutti in viaggio continuo, non riusciamo a puntare i piedi su un terreno fermo, in una sorta di sicurezza. Siamo sempre in cammino e questo è un cammino di formazione, perché ci si forma anche diventando solidali con chi vive qualche disagio».

Parole che rappresentano pienamente la missione della Misericordia di Modica, il cui impegno a favore della comunità non si ferma mai. A confermarlo sono anche i numeri illustrati nel corso dell’assemblea dal Governatore Gugliotta, relativi alle attività svolte dai volontari e dal personale sanitario.

Un’estate al servizio della comunità

Dal 28 marzo al 12 settembre, i volontari e i sanitari della Misericordia di Modica sono stati impegnati in prima linea in 65 eventi sul territorio, garantendo assistenza sanitaria e sicurezza durante manifestazioni sportive, spettacoli e iniziative culturali. Particolarmente intensa è stata l’attività legata alle manifestazioni sportive, che hanno richiesto complessivamente 29 giornate e serate di servizio.

La Misericordia ha predisposto diversi livelli di assistenza, modulati in base alla complessità degli eventi:

* 24 interventi con un’ambulanza e un team composto da 3 volontari soccorritori;

* 3 interventi con 2 ambulanze, 10 volontari e 4 sanitari, tra cui 2 medici;

* 2 interventi con 3 ambulanze e 6 sanitari, tra cui 2 medici e 4 infermieri di emergenza.

“Estate senza barriera”, un’esperienza di inclusione e partecipazione

Tra le esperienze più significative dell’estate appena conclusa c’è anche il progetto “Estate senza barriera”, realizzato dalla Misericordia di Modica in collaborazione con la Provincia Regionale di Ragusa. Un’esperienza che ha rappresentato un importante momento di inclusione, partecipazione e condivisione, confermando ancora una volta il valore di un’associazione capace di essere presente non soltanto nell’emergenza, ma anche nella costruzione di occasioni di socialità e di benessere per la comunità.

Il progetto si è concluso lo scorso 8 settembre e ha fatto registrare risultati e numeri significativi in termini di partecipazione.

Per illustrare nel dettaglio l’esperienza, i risultati raggiunti e il numero dei partecipanti, la Misericordia di Modica presenterà prossimamente il bilancio del progetto nel corso di una conferenza stampa, durante la quale saranno illustrati tutti i dati e gli aspetti più significativi dell’iniziativa.

Assistenza anche per spettacoli e iniziative culturali

Sono stati invece 36 gli eventi legati a spettacoli e cultura, tra manifestazioni in piazza, rappresentazioni teatrali, concerti e iniziative sia a ingresso libero sia a pagamento.

Anche in queste occasioni la Misericordia ha garantito la presenza di ambulanza e personale di soccorso, integrando in 12 occasioni il servizio con la presenza di un medico a bordo.

Prevenzione e formazione

L’attività dell’associazione non si limita all’emergenza. Grande attenzione viene infatti riservata anche alla prevenzione e alla diffusione della cultura del primo soccorso.

Il 25 luglio, nella cornice di Marina di Modica, la Misericordia ha partecipato a un importante momento informativo e preventivo insieme agli operatori del 118 e ai bagnini del Comune di Modica. Presenti anche 5 istruttori BLSD NRC della Misericordia di Modica, impegnati nella divulgazione delle tecniche e delle conoscenze fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Il bilancio sanitario

La prontezza dei team ha permesso di gestire direttamente sul posto la maggior parte delle criticità registrate. In particolare, sono stati trattati e stabilizzati sul posto 4 casi di malore lieve. Durante una gara di basket si è inoltre reso necessario un intervento per una ferita lacero-contusa all’arcata sopracciliare: dopo le prime cure sul campo, la persona è stata accompagnata al Pronto Soccorso, dove sono stati applicati 6 punti di sutura. Numeri che raccontano un’attività fatta non soltanto di interventi, ma soprattutto di presenza, prevenzione, professionalità e disponibilità.

Al termine dell’assemblea non è mancato un sentito ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile questo servizio: volontari, medici, infermieri e tutti coloro che ogni giorno scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla sicurezza e al benessere degli altri.

Le attività per il futuro

Lo sguardo della Misericordia di Modica è già rivolto ai prossimi mesi. L’associazione intende mantenere tutte le attività che hanno rappresentato la propria missione nel corso dell’ultimo anno e degli anni precedenti, proseguendo lungo un percorso fatto di assistenza, inclusione, prevenzione e attenzione alle persone più fragili.

Tra i progetti che proseguiranno c’è anche “Modica Open”, realizzato in partenariato con altre associazioni e rivolto ai bambini affetti da autismo. Il progetto, interrotto nel mese di agosto, rappresenta una delle iniziative alle quali la Misericordia intende continuare a dare il proprio contributo.

L’associazione è inoltre in attesa della comunicazione ufficiale di avvio di un nuovo progetto finanziato dalla Regione, anch’esso realizzato in partenariato, dedicato alla gestione e all’assistenza di persone con fragilità motoria e relazionale.

Un’ulteriore iniziativa riguarderà invece la diffusione della cultura del primo soccorso sanitario tra i più piccoli. Presso un istituto comprensivo di Modica sarà infatti avviato un percorso rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con l’obiettivo di avvicinare fin da piccoli gli alunni alle principali nozioni di primo soccorso, alla prevenzione e ai comportamenti corretti da adottare nelle situazioni di emergenza.

Un programma che conferma la volontà della Misericordia di continuare a essere presente sul territorio attraverso attività diverse, ma accomunate da un unico obiettivo: mettere al centro le persone e i loro bisogni, soprattutto quando si trovano in condizioni di fragilità.

Una nuova sede per continuare il cammino

Nel corso dell’assemblea, il Governatore, dott. Angelo Gugliotta, ha inoltre comunicato ai presenti un’importante novità per il futuro dell’associazione: il prossimo mese la Misericordia di Modica si trasferirà nella nuova sede. Un passaggio significativo nella storia dell’associazione, che sarà celebrato con una grande inaugurazione alla quale saranno chiamati a partecipare volontari, soci, istituzioni e cittadini.

Un nuovo spazio che rappresenterà non soltanto un cambiamento logistico, ma anche un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della Misericordia di Modica, pronta a proseguire il proprio cammino al servizio della comunità.

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