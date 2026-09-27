Aeroporto Catania, prolungato fino alla mezzanotte di oggi il blocco dei voli

Catania, 27 Settembre 2026 – A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1.
Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23:59 ore locali di oggi domenica 27 settembre.
I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.