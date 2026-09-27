Aeroporto Catania, prolungato fino alla mezzanotte di oggi il blocco dei voli

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23:59 ore locali di oggi domenica 27 settembre.

Catania, 27 Settembre 2026 – A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1.

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