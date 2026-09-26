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Modica | Sport

Michele Truppo saluta il Modica Calcio, si trasferisce a Scordia

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Modica, 26 settembre 2026 – Il Modica Calcio annuncia di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore Michele Truppo al FC Gymnica Scordia.

Uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata della passata stagione, delle 17 vittorie consecutive e, soprattutto, della vittoria del campionato. Un percorso vissuto con professionalità, disponibilità e attaccamento alla maglia, attraverso il quale ha saputo conquistare la stima della società, dei compagni e di tutta la città.

Il Modica Calcio augura le migliori fortune a Michele per il proseguo della carriera.

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