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Teatro

Al via la stagione teatrale 2026/27: in scena “Francesco” di Alessandro Sparacino

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Modica, 26 settembre 2026 – Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale 2026/27 con uno spettacolo dedicato a una figura capace, ancora oggi, di parlare alle coscienze e di interrogare il nostro tempo. A inaugurare la stagione sarà “Francesco”, scritto e diretto da Alessandro Sparacino, che ne cura anche l’interpretazione insieme ad Angelo Abela e Mariella Noto. Lo spettacolo conduce il pubblico alla scoperta delle qualità e della forza interiore di un uomo che ha saputo vivere da “straniero” la propria epoca, mettendosi in contrasto con le regole e le convenzioni di una società nella quale non riusciva a riconoscersi pienamente. Francesco diventa così il simbolo di uno spirito libero, capace di lasciarsi guidare dalle passioni e dagli ideali, di guardare oltre i confini imposti dal proprio tempo e di seguire una strada personale, anche quando questa significa andare controcorrente. Attraverso il teatro, la sua storia diventa una riflessione più ampia sulla libertà, sul coraggio di essere se stessi e sulla capacità di alcuni uomini di lasciare un segno destinato a durare nel tempo. Sono quelle anime che, proprio perché incapaci di arrendersi alle convenzioni, possono contribuire a cambiare la società e a spingerla verso nuovi percorsi. Con “Francesco”, dunque, prende ufficialmente il via una nuova stagione all’insegna della cultura e del teatro, con la promessa di offrire al pubblico momenti di riflessione, emozione e condivisione. L’appuntamento è a Modica, in Via Nazionale 2022. Da noi il teatro è di casa.

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