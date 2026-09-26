Aeroporto di Catania. Voli sospesi fino alle 12 di domenica

CATANIA, 26 Settembre 2026 – A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 e B3 all’aeroporto di Catania.

Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 12 ore locali di domani domenica 27 settembre.



I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Salva