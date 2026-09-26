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Politica | Scicli

Scicli, nuovo bando regionale da 40 milioni. Scimonello: un’occasione d’oro per il totale rilancio dello Stadio “Ciccio Scapellato”

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SCICLI, 26 settembre 2026 – Il futuro dello sport sciclitano passa inevitabilmente dalla riqualificazione delle sue infrastrutture, e l’occasione per la svolta definitiva è arrivata. A dichiararlo è l’ex assessore e consigliere comunale del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, oggi candidato a sindaco della città. “L’Assessorato al Turismo e allo Sport della Regione Siciliana, – informa Scimonello – ha appena pubblicato un nuovo bando da 40 milioni di euro destinato ai Comuni dell’isola per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi. Una misura – spiega Scimonello – che prevede contributi a fondo perduto fino a un massimo di 4 milioni di euro per singolo progetto, calzata a pennello per le necessità della nostra città. La pubblicazione dell’avviso – prosegue l’ex assessore allo Sport – coincide con un momento delicato per lo sport locale: lo storico stadio comunale “Ciccio Scapellato” non è attualmente nelle condizioni idonee per ospitare i match ufficiali, costringendo lo Scicli Calcio a emigrare temporaneamente al “Pietro Scollo” di Modica. Serve il grande salto di qualità – ribadisce – per restituire alla cittadinanza una struttura moderna e pienamente agibile. Questo nuovo bando regionale – prosegue – rappresenta il tassello mancante: la copertura finanziaria ideale per coprire la quota di circa 3 milioni di euro ancora scoperta e trasformare il campo in un polo sportivo polifunzionale, accessibile e ad alta efficienza energetica. Scicli ha tutte le carte in regola per presentare un progetto vincente. Non c’è tempo da perdere. Ridiamo dignità al “Ciccio Scapellato” e, riportiamo i tifosi in massa ed in sicurezza allo stadio. Lo sport a Scicli non può più aspettare – termina Scimonello -“.

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