Ispica, Leontini: “I fatti parlano chiaro, le opere programmate dalla nostra Amministrazione diventano realtà”

ISPICA, 26 Settembre 2026 – L’Onorevole Innocenzo Leontini, già Sindaco di Ispica, ha espresso grande soddisfazione nel constatare come il lavoro amministrativo svolto in passato stia oggi producendo risultati concreti a beneficio dell’intera cittadinanza. A ribadirlo è anche la Professoressa Valentina Lombardo, Coordinatrice cittadina di Ispica, sottolineando come l’impegno profuso sul territorio stia finalmente trovando riscontro nella realtà dei fatti.

Questo testimonia la bontà del lavoro silenzioso fatto dal sottoscritto, dai miei Assessori e Consiglieri — ha dichiarato l’On. Leontini —, oltre al prezioso supporto avuto dal Presidente della Regione, Senatore Renato Schifani, e dal suo staff tecnico guidato dalla Senatrice Architetto Simona Vicari.”

Quello che era stato anticipato in termini di progetti avanzati e decreti di finanziamento si è trasformato in cantieri e procedure operative. Nelle scorse ore, l’ex primo cittadino si è recato personalmente all’incrocio tra Via di Fuga Sud e il cantiere del nuovo Ponte Cozzo Muni per fare il punto sulla situazione.

Il Genio Civile di Ragusa sta infatti espletando la gara relativa a quest’ultima opera, del valore complessivo di 2.130.000 euro. Salvo ricorsi o imprevisti burocratici, l’avvio dei lavori per la ricostruzione del ponte — la cui demolizione aveva diviso in due il bassopiano ispicese — è previsto entro la fine dell’anno.

Contestualmente, volgono al termine i lavori di messa in sicurezza della strada che costeggia il Canale Circondariale, divisi in due lotti:

1° Lotto: dalla Tegola alla Bufali-Marza.

2° Lotto: dalla Bufali-Marza alla strada provinciale per Pachino.

L’intervento complessivo ammonta a 2.500.000 euro. Soltanto in quest’area, l’Amministrazione Leontini ha intercettato e stanziato più di 4 milioni di euro in infrastrutture strategiche, destinate a migliorare la viabilità a favore delle aziende agricole, del comparto turistico e di tutti i cittadini.

Sinergia politica e istituzionale

Nel tracciare il bilancio di questi risultati, è stata sottolineata l’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e regionali, evidenziando la vicinanza del Governo Regionale e il supporto costante del partito di Forza Italia, guidato dall’Onorevole Nino Minardo.

In chiusura, viene lanciato un invito costruttivo all’attuale guida della città: dare il via immediato ai lavori per la messa in sicurezza della zona di Bufali-Marza, per la quale la precedente Amministrazione ha lasciato pronto un finanziamento di 400.000 euro, ottenuto dal Governo Regionale grazie all’interessamento dell’Onorevole Riccardo Gennuso.

Salva