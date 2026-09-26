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Modica | Sport

“Il Modica Calcio con fiducia verso la sfida esterna contro il Siracusa ”

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MODICA, 26 Settembre 2026 – È vigilia di campionato per il Modica Calcio, atteso dalla difficile e affascinante trasferta in terra aretusea contro il Siracusa, match valido per la 5ª giornata del girone I di Serie D. I rossoblù della Contea arrivano all’appuntamento galvanizzati dalla vittoria di misura conquistata contro il CastrumFavara.

Mister Raciti ha confermato che la squadra ha lavorato con grande entusiasmo e applicazione durante la settimana, focalizzandosi sull’analisi degli aspetti positivi e di quelli da perfezionare.

Il tecnico modicano ha elogiato il Siracusa di mister Gaspare Cacciola (ex centrocampista rossoblu), sottolineando la mentalità e lo spirito combattivo con cui i padroni di casa hanno già azzerato i sette punti di penalizzazione in classifica.

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore ha insistito molto sui concetti di consapevolezza, gestione della palla e mentalità vincente, spendendo parole di fiducia anche per il reparto offensivo, lodando la capacità di creare occasioni pur nel momento di digiuno realizzativo.

Ottime notizie dall’infermeria e dal giudice sportivo: rientra Hulidov dopo tre giornate di squalifica e torna a disposizione anche Maiorana.

Rosa quasi al completo per Raciti, fatta eccezione per il lungodegente Arsenijević.

Il match metterà di fronte due formazioni determinate a fare risultato: sul campo il Siracusa ha collezionato 8 punti effettivi, mentre la classifica al momento vede gli aretusei a quota 1 e il Modica a quota 4.

I rossoblù scenderanno in campo con l’obiettivo di vendere cara la pelle e strappare punti pesanti in trasferta.

La trasferta è stata vietata ai tifosi modicani e, più in generale, ai residenti nella provincia di Ragusa.

Marco Baglieri

 

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