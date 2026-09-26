“Il Modica Calcio con fiducia verso la sfida esterna contro il Siracusa ”

MODICA, 26 Settembre 2026 – È vigilia di campionato per il Modica Calcio, atteso dalla difficile e affascinante trasferta in terra aretusea contro il Siracusa, match valido per la 5ª giornata del girone I di Serie D. I rossoblù della Contea arrivano all’appuntamento galvanizzati dalla vittoria di misura conquistata contro il CastrumFavara.
Mister Raciti ha confermato che la squadra ha lavorato con grande entusiasmo e applicazione durante la settimana, focalizzandosi sull’analisi degli aspetti positivi e di quelli da perfezionare.
Il tecnico modicano ha elogiato il Siracusa di mister Gaspare Cacciola (ex centrocampista rossoblu), sottolineando la mentalità e lo spirito combattivo con cui i padroni di casa hanno già azzerato i sette punti di penalizzazione in classifica.
Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore ha insistito molto sui concetti di consapevolezza, gestione della palla e mentalità vincente, spendendo parole di fiducia anche per il reparto offensivo, lodando la capacità di creare occasioni pur nel momento di digiuno realizzativo.
Ottime notizie dall’infermeria e dal giudice sportivo: rientra Hulidov dopo tre giornate di squalifica e torna a disposizione anche Maiorana.
Rosa quasi al completo per Raciti, fatta eccezione per il lungodegente Arsenijević.
Il match metterà di fronte due formazioni determinate a fare risultato: sul campo il Siracusa ha collezionato 8 punti effettivi, mentre la classifica al momento vede gli aretusei a quota 1 e il Modica a quota 4.
I rossoblù scenderanno in campo con l’obiettivo di vendere cara la pelle e strappare punti pesanti in trasferta.
La trasferta è stata vietata ai tifosi modicani e, più in generale, ai residenti nella provincia di Ragusa.
Marco Baglieri