Alluvione del 1902, M5S di Modica: «La forza di una comunità che seppe rialzarsi e ricostruire»

MODICA, 26 settembre 2026 – Oggi Modica ricorda l’alluvione del 26 settembre 1902, una delle pagine più drammatiche della storia della città. Un evento che provocò vittime, distruzione e profonde ferite nel tessuto urbano e sociale della comunità modicana.

A distanza di 124 anni, il ricordo di quella giornata non può essere soltanto una ricorrenza. È anche un’occasione per guardare a ciò che accadde dopo quella tragedia: una comunità che, di fronte alla perdita e alla devastazione, seppe trovare la forza d’animo di reagire e di ricostruire.

Quella capacità di rialzarsi rappresenta ancora oggi un patrimonio della città di Modica. La memoria dell’alluvione del 1902 ci ricorda quanto siano importanti la solidarietà, la responsabilità collettiva e la capacità dei cittadini di collaborare e lavorare insieme quando una comunità viene chiamata ad affrontare momenti difficili.

Il M5S di Modica ritiene che ricordare quella tragedia significhi anche guardare al futuro, facendo tesoro di quella esperienza e continuando a lavorare per una città più attenta al territorio e al rischio idrogeologico, capace di affrontare le emergenze senza lasciare indietro nessuno.

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