  • 27 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Settembre 2026 -
Modica | Politica

Sanità x tutti: sit-in del M5S davanti all’ospedale di Modica

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 26 settembre 2026 – Nella mattinata di venerdì 25 settembre, il M5S di Modica, con il coordinatore Piero Bellaera, ha organizzato un sit-in davanti all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modicca, insieme ai portavoce Filippo Scerra, Stefania Campo, Nuccio Di Paola e al coordinatore provinciale Federico Piccitto, nell’ambito dell’iniziativa regionale del M5S “Sanità x Tutti”.

L’iniziativa ha posto l’attenzione su alcune delle principali criticità della sanità siciliana, dalle liste d’attesa ai tempi di permanenza nei pronto soccorso, fino alle condizioni di lavoro e alla sicurezza del personale sanitario.

Il M5S ribadisce la necessità di finanziare adeguatamente e tutelare la sanità pubblica e di garantire servizi adeguati ai cittadini, insieme a condizioni di lavoro sicure per gli operatori

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Sanità x tutti: sit-in del M5S davanti all’ospedale di Modica”

  1. AMO MODICA

    All’ospedale però, hanno rifatto la facciata ,con il bonus 110% .
    I pazienti godono nel vedere la nuova facciata .
    Facce di gomma .

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube