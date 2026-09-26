Sanità x tutti: sit-in del M5S davanti all’ospedale di Modica

Il M5S ribadisce la necessità di finanziare adeguatamente e tutelare la sanità pubblica e di garantire servizi adeguati ai cittadini, insieme a condizioni di lavoro sicure per gli operatori

L’iniziativa ha posto l’attenzione su alcune delle principali criticità della sanità siciliana, dalle liste d’attesa ai tempi di permanenza nei pronto soccorso, fino alle condizioni di lavoro e alla sicurezza del personale sanitario.

Modica, 26 settembre 2026 – Nella mattinata di venerdì 25 settembre, il M5S di Modica, con il coordinatore Piero Bellaera, ha organizzato un sit-in davanti all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modicca, insieme ai portavoce Filippo Scerra, Stefania Campo, Nuccio Di Paola e al coordinatore provinciale Federico Piccitto, nell’ambito dell’iniziativa regionale del M5S “Sanità x Tutti”.

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