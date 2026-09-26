Modica, 26 settembre 2026 – Nella mattinata di venerdì 25 settembre, il M5S di Modica, con il coordinatore Piero Bellaera, ha organizzato un sit-in davanti all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modicca, insieme ai portavoce Filippo Scerra, Stefania Campo, Nuccio Di Paola e al coordinatore provinciale Federico Piccitto, nell’ambito dell’iniziativa regionale del M5S “Sanità x Tutti”.
L’iniziativa ha posto l’attenzione su alcune delle principali criticità della sanità siciliana, dalle liste d’attesa ai tempi di permanenza nei pronto soccorso, fino alle condizioni di lavoro e alla sicurezza del personale sanitario.
Il M5S ribadisce la necessità di finanziare adeguatamente e tutelare la sanità pubblica e di garantire servizi adeguati ai cittadini, insieme a condizioni di lavoro sicure per gli operatori
1 commento su “Sanità x tutti: sit-in del M5S davanti all’ospedale di Modica”
All’ospedale però, hanno rifatto la facciata ,con il bonus 110% .
I pazienti godono nel vedere la nuova facciata .
Facce di gomma .