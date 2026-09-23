Ragusa. Prima Giornata cittadina della Mobilità Sostenibile giovedì 24 settembre

Ragusa, 23 settembre 2026 – Giovedì 24 settembre, alle ore 18:00, la sala del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti ospiterà la prima Giornata cittadina della Mobilità Sostenibile, un appuntamento cruciale per il futuro urbanistico, sociale ed economico di Ragusa.

L’incontro nasce per fare il punto sui risultati raggiunti negli ultimi anni e, soprattutto, per condividere con la comunità la visione e gli obiettivi strategici per il prossimo decennio. Un percorso fondato su due importanti traguardi recentemente annunciati: l’avvio della nuova gara europea per l’affidamento del trasporto pubblico locale e il finanziamento di 8 milioni di euro destinati al riassetto e all’innovazione della mobilità cittadina che Ragusa ha saputo ottenere.

“Abbiamo voluto – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – che a Ragusa la Giornata della Mobilità Sostenibile non si limitasse a un tavolo di lavoro per tecnici e amministratori, ma fosse un vero momento di dialogo orizzontale con chi vive la città ogni giorno: studenti, pendolari, associazioni di categoria e realtà territoriali. Come bene sintetizza la locandina dell’evento, la mobilità di domani si pianifica oggi ed è opportuno che qualsiasi cittadino voglia e possa dare il proprio contributo di idee.”

“La mobilità non riguarda soltanto autobus, strade o parcheggi – prosegue l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri: mobilità significa libertà, significa garantire a chiunque la possibilità di spostarsi anche senza disporre di un’auto di proprietà, estendere i servizi a tutti i quartieri, alleggerire il carico del traffico veicolare e fare della sostenibilità una scelta concreta per il benessere del territorio. Siamo di fronte a una svolta epocale che deve nascere e crescere insieme ai cittadini.”

A conferma della rilevanza strategica del piano intrapreso dal Comune di Ragusa, l’evento ha ottenuto il patrocinio ufficiale di ANCI nazionale. Un riconoscimento di prestigio che inserisce il percorso ibleo nella rete delle migliori prassi d’Italia.

Ospite dell’iniziativa sarà infatti Giada Maio, responsabile del Dipartimento Mobilità di ANCI, che porterà un contributo analitico sul panorama nazionale, mettendo a disposizione strumenti, esperienze e standard di qualità applicati nelle principali città italiane.

Salva