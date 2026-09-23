La Nuova “Ragusana”, l’arteria che ridisegna il Futuro del Sud-Est Siciliano

RAGUSA, 23 Settembre 2026 – Per decenni è rimasta confinata nel limbo delle promesse elettorali, dei progetti infiniti e dei ricorsi burocratici. Oggi, la nuova autostrada Ragusa-Catania, storicamente ribattezzata la “Ragusana”, sta finalmente abbandonando la carta millimetrata per trasformarsi in cemento, asfalto e viadotti. I cantieri aperti lungo le strade statali SS 514 e SS 194 marciano a ritmi serrati, pur non senza incontrare le tipiche, complesse sfide del territorio siciliano. L’obiettivo dell’imponente opera, coordinata da ANAS, è quello di dotare la Sicilia sud-orientale di un collegamento moderno a quattro corsie separate (due per senso di marcia). Questo intervento coprirà un tracciato complessivo di circa 68,6 chilometri, dimezzando i tempi di percorrenza attuali e azzerando l’isolamento storico della provincia iblea.

I benefici promessi dalla nuova infrastruttura sono strutturali e strategici. Le stime progettuali indicano una riduzione fino al 40% dei tempi di viaggio tra il capoluogo ibleo e l’aeroporto di Fontanarossa, un dato che rivoluzionerà il sistema dei trasporti su gomma nell’isola. Non si tratta soltanto di una questione di velocità, ma soprattutto di sicurezza stradale. La vecchia e tortuosa statale, nota purtroppo per un tragico tasso di incidentalità dovuto ai sorpassi azzardati e al massiccio transito di mezzi pesanti, lascerà il posto a una piattaforma stradale larga ben 22 metri, dotata di standard di sicurezza europei e di 10 svincoli principali per connettere capillarmente i comuni dell’entroterra.

Guardando allo stato di avanzamento complessivo, l’opera è stata suddivisa in quattro lotti costruttivi distinti, ciascuno caratterizzato da una propria velocità di marcia. Nel Lotto 1, affidato al general contractor Webuild e focalizzato sulla tratta tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi, si registrano i progressi visivamente più spettacolari. Proprio in questi giorni è stato completato con successo il varo notturno di un nuovo maxi-cavalcavia a campata unica lungo 42 metri in contrada Gerardo. Parallelamente, avanzano le colate di calcestruzzo per i pilastri del maestoso viadotto “Vallone delle Coste”, mentre le macchine asfaltatrici hanno già iniziato la stesa dei primi chilometri di pavimentazione definitiva sulla carreggiata principale.

Una situazione simile, con lavori stradali vicini o superiori al 40% dell’avanzamento, si respira anche nei lotti 2 e 4, dove le attività sulla galleria naturale di Francofonte procedono a pieno regime. Notizie positive arrivano anche dal Lotto 3 (tra Grammichele e Francofonte), che a lungo ha rappresentato la vera spina nel fianco dell’intera opera. Dopo mesi di pesanti stalli dovuti alle difficoltà finanziarie della precedente impresa appaltatrice e alle proteste dei lavoratori, un cruciale accordo firmato in Prefettura a Catania ha permesso il subentro della CMC (Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna). L’intesa ha sbloccato il cantiere, garantendo il riassorbimento stabile delle maestranze e la ripresa dei pagamenti.

Il completamento definitivo dell’intera autostrada è stimato dagli ingegneri tra la fine del 2027 e la prima metà del 2028. Tuttavia, per dare sollievo immediato agli automobilisti ed evitare lunghi imbuti di traffico, ANAS e il Commissario straordinario di Governo hanno optato per una strategia di aperture parziali e progressive. Proprio entro la fine di quest’anno, infatti, verranno ufficialmente inaugurati e aperti alla circolazione i primi 2 chilometri del Lotto 4. La “Ragusana” sta finalmente smettendo di essere una chimera per diventare la spina dorsale dello sviluppo economico, turistico e commerciale della Sicilia sud-orientale.

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