Ispica punta al rilancio economico: patto tra Comune e CNA per sostenere il tessuto produttivo

ISPICA, 23 Settembre 2026 – Ispica punta al rilancio economico e commerciale della città grazie a un nuovo e proficuo patto di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la CNA Territoriale di Ragusa.

L’incontro, che si è svolto la scorsa settimana, ha visto la partecipazione del Sindaco Pierenzo Muraglie, degli Assessori Sonia Calabrese e Biagio Solarino, del Segretario territoriale della CNA Carmelo Caccamo, della referente locale Carmen Sessa e di una qualificata delegazione di operatori economici del territorio. La riunione si è rivelata un momento di confronto costruttivo per analizzare le reali esigenze del tessuto produttivo locale e delineare percorsi d’intervento condivisi.

Tra i temi centrali del vertice spicca la valorizzazione del centro storico, pensata sia per sostenere le attività commerciali già esistenti sia per attrarre nuovi investimenti e insediamenti produttivi. Di grande rilevanza anche la proposta di definire un regolamento comunale per i dehors, uno strumento ritenuto fondamentale per disciplinare l’occupazione degli spazi esterni da parte dei locali, coniugando le necessità di lavoro degli operatori con il decoro urbano, la vivibilità e l’accessibilità degli spazi pubblici.

L’Amministrazione comunale ha inoltre posto l’accento sulla necessità di destagionalizzare l’offerta economica, superando la logica legata esclusivamente alla stagione estiva o alle singole festività per garantire alle imprese continuità lavorativa durante tutto l’arco dell’anno. Un’attenzione particolare è stata rivolta alle nuove generazioni, con l’obiettivo di creare condizioni favorevoli affinché i giovani siano incentivati a investire e fare impresa a Ispica.

«Il confronto con la CNA e con gli operatori economici – ha sottolineato l’Amministrazione – rappresenta un momento importante per costruire insieme una strategia di sviluppo della nostra città. È fondamentale ascoltare chi ogni giorno vive concretamente le difficoltà e le opportunità del territorio». Sulla scia di questo incontro, l’esecutivo ha confermato la volontà di proseguire stabilmente il dialogo con le associazioni di categoria, nella convinzione che la sinergia tra istituzioni e mondo produttivo sia la chiave vincente per rafforzare l’economia locale, valorizzare le potenzialità della città e creare nuove opportunità di lavoro e investimento.

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