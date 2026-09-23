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Calcio, serie D. Niente tifosi iblei domenica per Siracusa-Modica al “De Simone”

E' stato disposto dal Prefetto della Provincia aretusea
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SIRACUSA, 23 Settembre 2026 – Come prevedibile (nella gara di andata di Coppa Italia era stato adottato lo stesso provvedimenti), in vista dell’attesa sfida tra Siracusa Calcio 1924 e Modica Calcio, in programma domenica 27 settembre 2026 allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa, arriva una doccia fredda per i sostenitori ospiti. La Prefettura di Siracusa ha, infatti, disposto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Ragusa.

Il provvedimento di chiusura del settore e di divieto d’accesso riguarda, dunque, tutti i tifosi residenti nel territorio ragusano, ai quali non sarà in alcun modo consentito di acquistare i titoli di accesso per assistere all’incontro di campionato dallo stadio.

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