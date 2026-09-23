Ragusa. Aperte le iscrizioni al servizio Spazio Gioco 2026/2027

Ragusa, 23 settembre 2026 – Al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali, oltre che valorizzare i primi anni di vita del bambino, come da normativa ministeriale vigente, trova attuazione il servizio socio educativo e ricreativo “Spazio gioco” pensato per bambini tra i 18 e i 36 mesi.

Il Comune di Ragusa per il quarto anno consecutivo reitera la possibilità di usufruire di detto servizio, consapevole dell’importanza di investire sulla prima infanzia, coerentemente con le linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” attualmente in vigore e con l’intento di supportare la genitorialità nell’azione educativa.

“Il rinnovo dello ‘Spazio gioco’ rappresenta una sintesi perfetta tra l’attenzione alla qualità della crescita dei più piccoli e il sostegno concreto al tessuto sociale ed economico della nostra città – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta.

Da un lato investiamo sulla qualità dei servizi educativi per la prima infanzia, garantendo contesti protetti e percorsi pedagogici d’eccellenza; dall’altro offriamo una risposta reale alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle famiglie. Sostenere i genitori, significa creare le condizioni concrete per una città più solida, equa e inclusiva”.

Il servizio trova realizzazione negli asili nido comunali dalle ore 14:00 alle ore 18:00 del pomeriggio dal lunedì al venerdì. Le strutture per le quali si può inserire la propria richiesta sono:

Nido D’Infanzia G. B. MARINI, 12 bambine/i, VIA MONTEREO 2 RAGUSA IBLA, non accoglie lattanti

Nido D’Infanzia PROF. TOTO’ STELLA, 55 bambine/i, VIA CARDUCCI 236

Nido D’Infanzia PALAZZELLO 1, 28 bambine/i, VIA PEROSI 5

Nido D’Infanzia PALAZZELLO 2, 30 bambine/i, VIA PEROSI 7

Nido D’Infanzia DON LUIGI GIUSSANI, 42 bambine/i, VIA AUSTRALIA

Nido D’Infanzia SAN GIOVANNI, 24 bambine/i, VIA ECCE HOMO 98

La finalità è quella di promuovere lo sviluppo dell’autonomia in un contesto specificatamente organizzato e protetto affidato a personale educativo qualificato, oltre che occasioni ludiche e di socializzazione.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata dai nuclei familiari residenti o domiciliati nel Comune di Ragusa, oltre che dai non residenti, purché uno dei genitori svolga la propria attività lavorativa prevalentemente nel Comune di Ragusa.

Sul sito istituzionale www.comune.ragusa.it è possibile consultare la modulistica necessaria, che dovrà essere inoltrata all’ufficio protocollo alla mail: ⁠ufficio.protocollo@comune.ragusa.it⁠ o ⁠protocollo@pec.comune.ragusa.it⁠, oppure consegnata brevi manu al suddetto ufficio entro il 5 ottobre 2026. Il servizio avrà avvio dal 12 Ottobre.

L’ufficio Gestione Asili Nido è disponibile a fornire informazioni in ordine alla compilazione della domanda ai seguenti recapiti: 0932/676875 – 676419 – 676472, asili.nido@comune.ragusa.it⁠.

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