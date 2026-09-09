A Ragusa nasce l’ITS per i “Responsabili dei Sistemi Informativi”: la formazione entra nel cuore del polo informatico ibleo

RAGUSA, 09 settembre 2026 – Dopo aver avviato negli anni una robusta rete che costituisce un vero e proprio polo di imprese innovative e informatiche, adesso il capoluogo ibleo compie un passo ulteriore di grande significato: formare sul territorio le professionalità di cui ha bisogno, creando nuove opportunità per i giovani senza costringerli necessariamente a lasciare Ragusa per studiare e poi cercare lavoro altrove.

È questo uno degli obiettivi del nuovo ITS per Tecnico Superiore “Responsabile di Sistemi Informativi”, che sarà attivato per la prima volta a Ragusa dalla Steve Jobs Academy, realtà siciliana specializzata nell’alta formazione tecnologica, in sinergia con Oasi Digitale, in collaborazione con Sicindustria e con il supporto del Comune di Ragusa.

L’ITS rappresenta una possibile alternativa al tradizionale percorso universitario per chi, dopo il diploma, desidera intraprendere un percorso di alta formazione fortemente orientato alla professione e al rapporto con le imprese del nostro territorio. La scelta di un ITS non esclude inoltre la possibilità di proseguire successivamente gli studi, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi universitari secondo la normativa vigente.

Il corso proposto a Ragusa prevede un percorso biennale di 1.800 ore, di cui 720 di tirocinio in azienda, pensato per formare figure altamente specializzate nella gestione dei sistemi informativi e nelle nuove tecnologie per piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni. La sede sarà la Scuola dello Sport di via Magna Grecia, mentre l’avvio delle lezioni è previsto per novembre 2026.

Il progetto nasce da una consapevolezza precisa: un territorio può crescere davvero a medio lungo termine se è in grado non soltanto di creare imprese, ma anche di formare e trattenere le competenze di cui quelle imprese hanno bisogno. Ed è proprio su questo terreno che Oasi Digitale, la rete che riunisce alcune delle principali realtà del comparto informatico e tecnologico ibleo, ha scelto di puntare.

È un percorso iniziato già da alcuni anni con il rapporto con le nuove generazioni. Hack Your Talent, la maratona di idee rivolta agli studenti delle scuole superiori e arrivata quest’anno alla quinta edizione, ha permesso a centinaia di ragazze e ragazzi del comprensorio Ibleo di incontrare direttamente aziende, professionisti e nuove tecnologie, confrontandosi con il mondo dell’impresa e iniziando a conoscere le opportunità professionali presenti sul territorio.

Per alcuni di loro quel primo incontro si è trasformato negli anni in esperienze di collaborazione, stage e, in alcuni casi, anche in opportunità occupazionali. Anche quegli studenti che hanno scelto di proseguire gli studi universitari fuorisede hanno mantenuto rapporti e collaborazioni con le imprese di Oasi Digitale.

L’ITS rappresenta ora lo step successivo: passare dall’orientamento alla formazione specialistica, creando a Ragusa un percorso di alta qualità direttamente collegato alle esigenze del mercato del lavoro.

«Abbiamo sempre sostenuto – spiega Stefano Ricca, presidente di Oasi Digitale – che il futuro del territorio passa dalla capacità di creare un rapporto forte tra giovani e imprese. Oggi vogliamo fare in modo che quel rapporto possa tradursi anche in un percorso altamente specializzato, costruito sulle esigenze concrete di un sistema produttivo che a Ragusa è già molto forte.

Vogliamo contribuire a creare le condizioni perché i nostri ragazzi possano scegliere di formarsi qui e trovare qui opportunità professionali, e allo stesso tempo dare a tutte le imprese ragusane la possibilità di trovare figure capaci di supportarli in un percorso di innovazione. Spesso chi matur

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