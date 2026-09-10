Scuole, PD Ragusa chiede certezze al Comune: “Prima della campanella vogliamo sapere se tutti gli edifici sono in regola”

Ragusa, 10 settembre 2026 – Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ragusa, composto dal capogruppo Peppe Calabrese e dai consiglieri Giuseppe Podimani e Mario Chiavola, ha presentato un’interrogazione urgente per ottenere, prima della riapertura dell’anno scolastico, un quadro aggiornato sulla sicurezza e sulle certificazioni degli edifici scolastici comunali.

L’iniziativa prende spunto anche dai dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito, riferiti al 2024/2025 e riportati dalla stampa, secondo cui in provincia soltanto 34 dei 215 edifici censiti risultano dotati di certificato o segnalazione certificata di agibilità. Un dato che non significa che gli altri immobili siano inagibili, ma che rende necessario fare chiarezza.

“Ho anticipato la questione ieri in Consiglio comunale, chiedendo al sindaco e agli assessori Catia Pasta e Gianni Giuffrida se tutte le scuole comunali siano in regola – dichiara Calabrese –. Ho ripetuto la domanda più volte, anche fuori microfono, ma nessuno ha risposto chiaramente. Dire che si sta lavorando e facendo il massimo non equivale a dire che tutte le scuole sono in regola. Questo ci lascia dubbi e rende ancora più necessaria l’interrogazione”.

Il PD chiede al Comune di indicare, edificio per edificio, lo stato dell’agibilità, della sicurezza strutturale, della prevenzione incendi e della conformità degli impianti, oltre a criticità e lavori in corso o programmati, con particolare attenzione ai plessi Cesare Battisti e San Giacomo dove ci sono lavori in corso.

“Non vogliamo creare allarmismi – affermano i consiglieri dem – ma le famiglie hanno il diritto di sapere se le scuole dei loro figli possiedono tutti i requisiti previsti”.

“Nei mesi scorsi abbiamo effettuato sopralluoghi all’Ecce Homo, alla Cesare Battisti, alla Crispi e alla Paolo Vetri – aggiunge il segretario cittadino del PD, Riccardo Schininà –. Il controllo deve essere continuo: torneremo nelle sedi scolastiche con una nuova attività di ispezione e verifica per controllare direttamente le condizioni delle strutture”.

Il PD chiede infine una tabella completa, plesso per plesso, con certificazioni, criticità e stato degli interventi. “Prima della campanella vogliamo sapere se tutte le scuole comunali possono riaprire regolarmente e in sicurezza”.

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