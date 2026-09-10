Calcio, il Comiso ripescato in Promozione. Il prossimo anno disputerà il campionato di sesta serie

Comiso, 10 settembre 2026 – Il Comiso Calcio giocherà nel campionato di promozione. Nel pomeriggio di oggi sono stati resi noti i ripescaggi del campionato di Promozione. La squadra verdarancio, che lo scorso anno era arrivata fino alla finalissima (vinta dal San Gregorio), era tra le favorite e la conferma è arrivata nel pomeriggio di oggi. Il Comiso è al secondo posto tra i ripescaggi. Disputerà il campionato di Promozione, girone D.

“Era una notizia che aspettavamo – commenta il presidente Gaetano Tomasello – un risultato che ci riempie di gioia. Abbiamo riportato il calcio a Comiso due anni fa, partendo dalla Prima Categoria. Nel nostro primo anno abbiamo conquistato la salvezza, lo scorso anno abbiamo vinto i play off del girone e ci siamo fermati alla finalissima. Sapevamo di essere in ottima posizione e adesso è arrivata la conferma”.

La squadra è stata allestita per poter disputare il campionato di promozione. “Se fossimo stati in Prima Categoria avremmo puntato a vincere – continua Tomasello – in Promozione il nostro obiettivo è un buon campionato e la salvezza. Sappiamo di poter raggiungere l’obiettivo. Se sarà necessario, inseriremo nell’organico, già molto competitivo, qualche giocatore di esperienza”.

Nella prossima stagione la squadra sarà guidata in panchina da Raffaele Monaco, con il fratello Emanuele come secondo, Alessandro Scaglione sarà il preparatore dei portieri.

“Ora chiediamo all’amministrazione comunale di darci una mano – conclude Tomasello – speriamo di avere un terreno di gioco ottimale che ci consenta di ospitare al meglio le gare di questo campionato”.

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