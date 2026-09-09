Pordenonelegge 2026, condivisione e libertà al centro della 27ª edizione. Gran finale con Mattarella e Il Volo

È stata presentata oggi a Palazzo Monreale Mantica, a Pordenone, la 27ª edizione di pordenonelegge – Festa del libro e della libertà, in programma dal 16 al 20 settembre 2026, con un calendario che guarda già al 2027, quando Pordenone sarà Capitale Italiana della Cultura. A indicare il filo conduttore dell’edizione è stato il presidente della Fondazione Pordenonelegge.it, Michelangelo Agrusti, che ha individuato nella “condivisione” la parola chiave del festival: un invito a ritrovare nella cultura, nei libri e nella partecipazione collettiva un antidoto all’isolamento sempre più spesso favorito dagli schermi e dalle nuove tecnologie. L’inaugurazione sarà inoltre caratterizzata dal primo alzabandiera ufficiale di pordenonelegge: uno stendardo nel tradizionale giallo del festival, con il tarassaco a nove punte, tante quante le lettere che compongono il nome Pordenone. A seguire si esibirà la Fanfara dell’XI Bersaglieri della Brigata Ariete. Il momento culminante arriverà domenica 20 settembre, con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al Teatro Verdi, alle 19.30, seguirà il “Concerto per l’Italia” affidato al trio, Il Volo.

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