L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

L’art. 84 Cost., nei suoi tre commi, elenca i presupposti per ricoprirne la carica.

“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici”. Il primo comma statuisce che per essere eletti, è necessario essere cittadini italiani. Altro requisito fondamentale è l’aver compiuto il cinquantesimo anno di età al momento dell’elezione, il che fa presupporre di avere raggiunto la maturità e l’esperienza di vita sufficienti per svolgere un ruolo così delicato ed importante per la “vita” del nostro ordinamento giuridico. Il candidato Presidente, inoltre, deve godere dei diritti civili e politici. In altri termini, la persona che aspira a diventare Presidente deve avere piena capacità di esercitare i propri diritti fondamentali stabiliti dalla legge, senza alcuna limitazione o condanna che li sospenda; perciò non deve essere incapace civile (interdetto, inabilitato, soggetto ad amministrazione di sostegno od incapace naturale), non deve aver ricevuto una sentenza penale di condanna irrevocabile e non deve essere indegno moralmente, vale a dire non deve aver tenuto comportamenti di grave riprovazione o pericolosità sociale che portino alla applicazione di misure di sicurezza.

Il primo capoverso dell’articolo in esame prevede: “l’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica”. Chi è eletto Capo dello Stato deve lasciare immediatamente ogni altra carica pubblica (per esempio non può ricoprire la carica di parlamentare) o privata (a titolo esemplificativo non può sercitare la professione di avvocato), per garantire imparzialità ed indipendenza all’istituzione che andrà a rappresentare. Si tratta di rivestire un ruolo super partes che si pone come garante dell’unità nazionale, al di fuori degli schieramenti politici.

L’ultimo comma stabilisce che: “l’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge”, ciò serve per assicurare il libero esercizio delle funzioni presidenziali. La legge assicura al Presidente un assegno personale (cioè un compenso di tipo periodico per l’attività svolta), nonché una dotazione (beni mobili ed immobili), destinata agli apparati organizzativi della Presidenza per il migliore espletamento delle funzioni presidenziali. In termini numerici, la retribuzione annua lorda del Capo dello Stato è di circa € 240.000, divisi in 13 mensilità. Singolare è il caso del Presidente Sergio Mattarella che ha rinunciato a circa € 60.000, portando la sua retribuzione annua lorda a circa € 180.000, vale a dire la somma pari al trattamento pensionistico che avrebbe ricevuto dall’INPS per gli anni trascorsi come professore universitario.

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