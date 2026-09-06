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Ambiente | Attualità

Etna, l’attività vulcanica rallenta: l’allerta per i voli scende a “codice arancione”

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CATANIA,06 Settembre 2027 -L’attività eruttiva dell’Etna mostra i primi segnali di rallentamento e l’INGV – Osservatorio Etneo di Catania ha ufficialmente aggiornato il bollettino VONA per la navigazione aerea, declassando il livello di allerta da rosso ad arancione. Il ridimensionamento del codice di criticità riflette un cambio nelle dinamiche dei crateri sommitali, dove si registrano ormai solo deboli ed episodiche emissioni di cenere vulcanica. I parametri sismici e le deformazioni del suolo restano sotto costante monitoraggio da parte degli esperti, ma il passaggio al livello arancione rappresenta un segnale di netto miglioramento per lo spazio aereo siciliano e per la piena operatività dello scalo di Catania-Fontanarossa.

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