Frigintini Calcio: Archiviata la terza settimana di preparazione, i rossoblu alzano i ritmi in vista dei primi impegni ufficiali

Modica, 06 settembre 2026 – Si è conclusa ieri pomeriggio con l’allenamento congiunto con il Ragusa Boys, la terza settimana di preparazione per il Frigintini di Ciccio Di Rosa.

Una settimana di lavoro fondamentale per i rossoblu della frazione modicana che stanno aumentando i carichi di lavoro, senza tuttavia tralasciare l’aspetto tattico, con il gruppo che sta crescendo di seduta in seduta con grande intensità e spirito di sacrificio.

Nel frattempo cresce l’attesa di sapere quali squadre faranno parte del girone D del campionato di Promozione, dove oltre ai rossoblu del presidente Michele Giannone faranno parte le altre squadre iblee e l’avversario del primo turno di Coppa Italia che aprirà ufficialmente la stagione 2026/2027 della “Banda” rossoblu.

“I ragazzi stanno facendo il massimo – spiega il tecnico Ciccio Di Rosa – anche se le cose che chiedo loro sono sempre le stesse, vale a dire atteggiamento, predisposizione al lavoro e allo stare insieme e l’equilibrio. I ragazzi devono riconoscere quando c’è da scherzare nello spogliatoio che serve per essere un grande gruppo e riconoscere allo stesso modo quando bisogna lavorare. Sto avendo le risposte che mi aspettavo da parte di tutti, questo è il pilastro su cui bisogna partire e noi lo abbiamo fatto benissimo. Il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza, e – continua – oltre a riconfermare quasi per la totalità la rosa dello scorso campionato, che lo scorso 10 maggio ha compiuto un miracolo sportivo, abbiamo avuto l’opportunità di poterla puntellare inserendo qualche elemento di maggiore esperienza e la società ha fatto quello che doveva fare per accontentare le mie richieste. Quest’anno – conclude Ciccio Di Rosa – diverse squadre puntano a stare in alto, squadre che hanno rose molte esperienti e che hanno acquistato atleti di categorie superiori, ma il Frigintini Calcio, prima di guardare in casa altrui, deve guardare a se stesso. Siamo orgogliosi della rosa che abbiamo a disposizione con ben 17 under che hanno fame e ambizione di migliorarsi da un allenamento all’altro, hanno voglia di mettersi in mostra e di mettermi in difficoltà per chi mandare in campo la domenica e di alzare il livello in settimana per presentarsi in ogni partita pronti a battagliare con qualsiasi avversario, sia questo piccolo che come noi punta a preservare la categoria ma anche con le grandi”.

Oggi per il gruppo modicano ci sarà un giorno di meritato riposo, la squadra si ritroverà domani nel tardo pomeriggio al “Pietro Scollo” per dare il via alla quarta settimana di pre season.

Salva