Modica protagonista a Grado: Salvatore Puccia al via del prestigioso Triathlon Olympic

Grado, 29 Agosto 2026 — È un’impresa che unisce la passione per lo sport alla promozione del territorio quella compiuta da Salvatore Puccia, atleta modicano che ha preso parte con grande determinazione alla 24ª edizione del Grado Olympic Triathlon, disputatasi nella suggestiva cornice dell’Isola del Sole.

Dopo tre anni di assenza, la storica competizione friulana è tornata a far parlare di sé stabilendo un record assoluto di partecipazione: ben 700 atleti al via, con le iscrizioni chiuse in anticipo di oltre un mese a testimonianza del richiamo internazionale e del prestigio della manifestazione. Puccia era Tra le corsie e le strade di Grado si è respirato un clima di grande festa sportiva, impreziosito dalla presenza di concorrenti provenienti da dieci nazioni estere, con una forte rappresentanza da Slovenia, Austria, Croazia e Germania.

La competizione si è svolta sulla classica distanza olimpica con formula No Draft, mettendo a dura prova la resistenza e la preparazione dei partecipanti attraverso tre frazioni impegnative:

Nuoto: 1,5 km nelle acque cristalline.

Ciclismo: Circa 38 km in direzione Fossalon e Val.

Corsa: 10 km finali con partenza dal Parco delle Rose.

Partito alle 12:30 dal Parco delle Rose, Salvatore Puccia ha gestito con tenacia le varie fasi della gara, portando con orgoglio i colori e i simboli della città di Modica e della sua associazione sportiva su un palcoscenico di primissimo piano europeo.

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