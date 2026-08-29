Monterosso Almo. Torna la Sagra del Pane: tradizione, gusto e grande musica in Piazza San Giovanni

Monterosso Almo, 29 agosto 2026 – Profumo di pane appena sfornato, tradizione che si rinnova e una piazza pronta a trasformarsi ancora una volta in una grande festa popolare. Torna domenica 30 agosto in Piazza San Giovanni, la storica “Sagra del Pane di Monterosso Almo” uno degli appuntamenti più amati del borgo degli Iblei. Un evento che da tantissimi anni rappresenta un momento di festa e valorizzazione delle tradizioni del territorio e che quest’anno, assicurano gli organizzatori, si presenta più bello, più ricco e più completo. Protagonisti indiscussi saranno gli artigiani fornai monterossani, custodi di un’arte antica. Presenteranno il celebre pane condito secondo la tradizione contadine, affiancandolo alle loro specialità gastronomiche come biscotti e pizze. Un’offerta sempre più ampia e di qualità, capace di valorizzare i sapori autentici del territorio e di attirare un numero crescente di visitatori e turisti.

La Sagra, organizzata dalla

Pro Loco Monterosso Almo con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Monterosso Almo, e con il supporto di UNPLI, prenderà il via nel pomeriggio e andrà avanti fino a tarda notte. Presenta la serata Nadia D’Amato. Ecco il programma ufficiale:

– Ore 17.00 – CHEF PER UN GIORNO: spazio alla creatività e ai più piccoli

– Ore 21.00 – CORO BAMBINI Coro Mariele Ventre: le voci bianche per aprire la serata musicale

– Ore 21.30 – BAND live

– Ore 22.00 – LORIS in concerto

– Ore 22.15 – FRANCESCA LANZA live

– Ore 22.45 – ULTIMO tribute – il grande tributo al cantautore romano più amato dai giovani

– A SEGUIRE – DJ SET per ballare fino a notte

Musica, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli, nel solco del motto della manifestazione: “ Tradizione, gusto e musica nel cuore di Monterosso Almo!”

Collocata come sempre nella domenica precedente la Festa di San Giovanni Battista, Patrono di Monterosso Almo, la Sagra del Pane non è solo una sagra, ma l’evento che apre ufficialmente la settimana dei festeggiamenti patronali. Una settimana che si svilupperà in un crescendo di appuntamenti religiosi, musica, spettacoli e tradizione.

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