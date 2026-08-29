Scicli, il Sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone incontrano i bagnini comunali: “Grazie”

Scicli, 29 agosto 2026 – Ieri mattino il Sindaco Mario Marino, l’assessore Enzo Giannone e l’ingegnere Giuseppe Giallo, in qualità di responsabile comunale per la Bandiera Blu, hanno incontrato i bagnini impegnati quest’estate nel servizio di sicurezza e vigilanza sulle spiagge di Pisciotto, Sampieri e Micenci a Donnalucata.

L’incontro è stato l’occasione per esprimere personalmente il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il prezioso lavoro svolto durante la stagione estiva. Con professionalità, attenzione e grande senso di responsabilità, i bagnini hanno garantito la vigilanza delle aree di competenza, intervenendo anche per prestare soccorso e assistenza ai cittadini e ai bagnanti che ne hanno avuto bisogno. “Abbiamo voluto incontrare personalmente i nostri bagnini – dichiarano il Sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone – per complimentarci con loro e ringraziarli per l’impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati durante tutta la stagione. Hanno svolto un lavoro eccellente, rappresentando un importante presidio di sicurezza sulle nostre spiagge e contribuendo concretamente alla tutela di cittadini e turisti”. Il servizio di sicurezza e vigilanza terminerà il 31 agosto 2026.

L’Amministrazione comunale guarda già alla prossima stagione con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il servizio, aumentando il numero dei bagnini e delle postazioni di vigilanza, così da garantire una presenza sempre più capillare lungo il litorale sciclitano.

“Il nostro impegno – aggiunge l’assessore Giannone – è di fare ancora di più il prossimo anno. Vogliamo riuscire a coinvolgere un numero maggiore di bagnini e ad aumentare le postazioni”. La presenza del servizio di salvamento rappresenta inoltre un elemento importante nei parametri che contribuiscono al percorso intrapreso con la Bandiera Blu.

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