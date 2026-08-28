Scontro politico a Pozzallo, Fratelli d’Italia replica ad Agosta: “Sui cantieri e le alleanze inventa tutto”

POZZALLO, 28 Agosto 2026 — La campagna elettorale e il dibattito politico a Pozzallo si infiammano con un duro botta e risposta. A finire nel mirino di Fratelli d’Italia è il consigliere e candidato sindaco Rosario Agosta, accusato di utilizzare toni e argomenti al limite del grottesco per intestarsi meriti e risultati amministrativi che non gli apparterrebbero.

Al centro della replica del partito di Giorgia Meloni ci sono le recenti uscite di Agosta su diverse vicende cittadine. FdI contesta in particolare la narrazione secondo cui si dovrebbe unicamente al consigliere la ripresa dei cantieri al “buco di Raganzino” — un risultato che la nota attribuisce invece alle interrogazioni formali portate avanti in Consiglio proprio da Fratelli d’Italia —, l’organizzazione della 57ª Sagra del Pesce e l’avvio del rifacimento del manto stradale cittadino.

Non mancano i riferimenti al passato politico del candidato: “Dopo venticinque anni trascorsi al fianco di Roberto Ammatuna, Agosta sembra averne assimilato le sembianze e il metodo: la solita politica del fumo negli occhi, dei vanti ingiustificati e del ‘va tutto bene, ho fatto tutto io'”.

Il comunicato affronta anche il capitolo delle alleanze in vista delle amministrative, replicando alla nota congiunta firmata da Agosta e Italia Viva che ipotizzava un presunto asse tra Fratelli d’Italia e Raffaele Monte. Un’indiscrezione bollata senza appello come una “voce di popolo” priva di fondamento. “Non sappiamo dove abbiano letto questa notizia — taglia corto il partito — forse, tra una foto e l’altra, Agosta l’avrà intercettata per strada. Tranquillizziamo il ‘futuro Sindaco Santo’ di Pozzallo: ad oggi Fratelli d’Italia non ha stretto accordi con nessuno”.

Salva