Oltre il toto-nomi: Nino Minardo richiama la politica siciliana ai dossier concreti

PALERMO, 28 Agosto 2026 – Il futuro della Sicilia non si decide inseguendo il toto-candidati con larghissimo anticipo, ma affrontando i problemi reali che i cittadini vivono ogni giorno. È questo il senso della riflessione di Nino Minardo, che interviene nel dibattito politico regionale per spostare il baricentro dalle urne di domani alle urgenze del presente.

“Da mesi, osserva il parlamentare modicano – il dibattito pubblico nell’Isola sembra cristallizzato su un unico interrogativo: chi sarà il prossimo candidato alla presidenza della Regione. Una prospettiva che rischia di svuotare di significato l’azione istituzionale, riducendo la politica a una corsa a ostacoli elettorale quando mancano ancora più di dodici mesi alla scadenza naturale.

Il punto non è indovinare il nome che comparirà sulla scheda, quanto piuttosto comprendere come vivranno i siciliani da qui a dieci anni. Una visione di lungo periodo che però deve fondarsi sul lavoro quotidiano: la legislatura ha davanti a sé un tratto importante e l’attuale esecutivo regionale, guidato da un ottimo presidente, ha tutti gli strumenti per governare. L’invito esplicito è dunque quello di archiviare la stagione della campagna elettorale permanente per concentrarsi sulle emergenze economiche, sociali e infrastrutturali del territorio”.

Prima vengono i siciliani e le loro esigenze, il resto arriverà a tempo debito. Un richiamo alla responsabilità e alla concretezza, di cui Minardo ha discusso in modo ancora più approfondito anche nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica Palermo.

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