Sampieri. Denunce forti contro la sanità quelle lanciate dal Prof. Matteo Bassetti a “Cogitare”

Sampieri(Scicli), 28 agosto 2026 – L’umanizzazione della professione del medico attraverso l’empatia che si deve applicare tra paziente e medico ibn un rapporto prima che terapeutico deve essere dialogante e solidale; una sferzante analisi della disastrosa situazione della sanità pubblica in Italia dove non esiste il criterio della meritocrazia e in cui i valori professionali si livellano senza distinzione alcuna per i più meritevoli; la denuncia forte sull’ingratitudine delle istituzioni nei confronti di quanti, con sacrifici enormi, spirito di servizio e abnegazione, hanno fronteggiato l’attacco del Covid in Italia in uno dei momenti più critici della nazione. Questi, tra gli altri, sono stati gli argomenti affrontati con profonda cognizione di causa e con certezza di opinione dal Prof. Matteo Bassetti, infettivologo di fama mondiale, presente ieri sera al Pata Pata per la terza edizione di “Cogitare”, dove ha presentato la sua ultima opera “Essere Medico”, come l’empatia aiuta a guarire.

L’evento ha avuto il sostegno dell’ordine dei Medici della provincia di Ragusa, presente il presidente Roberto Zelante, che è intervenuto al dibattito, e dell’ASP 7 di Ragusa. Il prof. Bassetti ha dialogato con la giornalista Viviana Sammito, durante il quale sono emersi spunti e riflessioni e, alla fine, un filotto di domande del pubblico, rimasto numeroso e attento sino alla fine.

La serata si è aperta con la presentazione dell’associazione Wonder Lad di Catania che si impegna a stare accanto ai bambini affetti da malattia oncologica e alle loro famiglie con un’assistenza gratuita. Presenti i fondatori Cinzia Favara Scacco e Emilio Randazzo. All’associazione è stata destinata una donazione frutto dell’intesa tra lo sponsor Ricca IT e la direzione artistica della manifestazione.

Prossimo appuntamento per l’ottava edizione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”: la presentazione del libro “Ti cercherò per sempre” di Claudio Guerrini.

Sui temi dell’opera discuteranno Maria Vittoria Rava, presidente dell’omonima Fondazione che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo tramite adozioni a distanza, progetti, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, volontariato, e la giornalista Mediaset, Donatella Di Paolo.

Lunedì 31 agosto ore 19.00 al Pata Pata di Sampieri.

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