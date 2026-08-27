MODICA, 27 Agosto 2026 – In occasione della sfida tra Modica ed Enna, valida per il secondo turno di Coppa Italia di Serie D e in programma domenica 30 agosto, allo stadio “Pietro Scollo”, non sarà allestito un settore dedicato alla tifoseria ospite. La decisione arriva a ridosso dell’esordio ufficiale stagionale nella competizione tricolore, limitando l’accesso dei sostenitori gialloverdi sugli spalti dell’impianto modicano. Sostanzialmente sarà agibile solo la Tribuna B.
Coppa Italia, D. Solo la Tribuna B agibile per Modica-Enna
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