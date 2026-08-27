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Politica | Pozzallo

Pozzallo. Al via i lavori di potenziamento della cabina elettrica in Via Kennedy angolo Via Dogali

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POZZALLO, 27 Agosto 2026 – Un importante intervento per la rete elettrica del territorio prende ufficialmente il via all’incrocio tra Via Kennedy e Via Dogali a Pozzallo. L’opera, fortemente attesa dalla cittadinanza, consiste nel potenziamento e nell’ammortamento della cabina elettrica situata nella zona.
Il risultato arriva a seguito delle numerose segnalazioni avanzate dal Sindaco e delle interlocuzioni condotte con la dirigenza dell’Enel dal consigliere comunale Franco Giannone, Presidente della 2ª Commissione Lavori Pubblici. Un’azione sinergica e di stretta collaborazione istituzionale che ha permesso di sbloccare l’iter e dare il via ai cantieri.
“L’intervento – rileva Giannone  -riveste un carattere di necessità per il territorio, con l’obiettivo primario di migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico erogato alle utenze della zona, rispondendo così in modo concreto alle esigenze dei residenti e puntando a una città sempre più efficiente”.

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