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Modica | Politica

M5S Modica. Cambia il “Comandante” ma la città resta senza rotta

Bellaera, Movimento 5 Stelle: «Prima Abbate, oggi Minardo. Monisteri e Forza Italia hanno perso la bussola, mentre i problemi della città rimangono irrisolti»
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Modica, 4 agosto 2026 – L’ennesimo rimpasto della Giunta comunale non rappresenta un nuovo inizio per Modica, ma l’ennesima tappa di una crisi politica che dura ormai da tre anni e che accompagna l’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Monisteri. A sollevare la questione è Piero Bellaera, rappresentante del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Modica, che punta il dito contro la gestione amministrativa e i continui cambi di alleanze.

La sindaca era stata inizialmente eletta con il sostegno determinante della Democrazia Cristiana e del sistema politico legato all’onorevole Ignazio Abbate. Successivamente, in seguito alla rottura con quel gruppo, Monisteri ha aderito a Forza Italia passando sotto l’orbita della nuova filiera politica guidata dall’onorevole Nino Minardo. Per il Movimento 5 Stelle, dunque, è cambiato il punto di riferimento politico ma non il metodo, e continua a mancare un progetto autonomo della sindaca per il futuro della città.

«Maria Monisteri e Forza Italia hanno perso la bussola», dichiara Bellaera. «La cosiddetta verifica politica avrebbe dovuto stabilire che cosa fare per la città, quali problemi affrontare e con quali tempi. È servita invece soprattutto a ridefinire gli equilibri del partito e a decidere chi dovesse occupare gli assessorati. La Giunta è cambiata ancora una volta, ma la direzione continua a non esserci».

Nel frattempo, la crisi politica si riflette anche nei rapporti interni: pezzi della maggioranza che avevano sostenuto l’elezione di Monisteri sono transitati all’opposizione, denunciando la totale mancanza di dialogo e di condivisione delle scelte amministrative. Secondo il M5S, la sindaca appare sempre più dipendente da decisioni prese al di fuori del Palazzo comunale, riducendosi a subire le direttive dei gruppi politici di turno.

Al di là degli assetti di giunta, il territorio continua a fare i conti con criticità irrisolte. Il centro storico registra un progressivo calo di residenti, servizi e attività commerciali, mentre cittadini e associazioni lamentano problemi legati a spopolamento, sicurezza, decoro, vivibilità e parcheggi, senza che l’amministrazione abbia finora presentato un piano organico e finanziato con tempi certi. Tra i simboli dell’immobilismo amministrativo vengono citati la piscina comunale, sottratta da troppo tempo alle famiglie e agli sportivi senza che vi siano chiarezza sui tempi di affidamento, e il cimitero storico, caratterizzato da aree transennate e loculi inaccessibili che richiedono interventi urgenti di messa in sicurezza e decoro.

Tutte queste problematiche si inseriscono in un contesto finanziario particolarmente delicato, segnato dalla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, che avrebbe richiesto stabilità e priorità rigorose anziché rimpasti e logiche di corrente.

«Non basta sostituire qualche assessore per cancellare l’immobilismo di questi anni», conclude Bellaera. «Non servono altre fotografie di Giunta, altri annunci di rilancio o altre formule studiate per nascondere una crisi evidente. Servono un piano concreto per il centro storico, tempi certi per la piscina comunale, interventi immediati e strutturali per il cimitero e una programmazione trasparente dei servizi e delle manutenzioni. Monisteri deve decidere se vuole essere la sindaca di Modica o la terminale locale degli equilibri di Forza Italia. Perché cambiare comandante senza scegliere una rotta significa continuare a lasciare la città ferma».

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